房市／橋科旁兩商圈　餐飲店面悄增加

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橋科正在籌備中，已先展現驅動周邊區域發展的量能。據民政局資料，主要行政區1年來人口增加幅度最大的前三名中，就包括橋頭增加1.6%、楠梓增加6.6 ‰。信義房屋楠梓土庫店主任杜冠廷表示，店面生意要做得起來，最重要就是需要消費人口支撐，楠梓與橋頭房價本較相對親民，如今又有橋科議題支撐，帶動人口成長，預期未來店面的租金行情及交易應也會愈加熱絡。
杜冠廷以土庫生活圈為例，當地餐廳、飲料等民生必需的店家占大宗，且不乏經營許久的店面，可見消費力道穩定中成長。以目前租金行情來說，由於早期透天店面取得成本低，房東租金調漲尚不明顯，以地坪22至25坪、熱鬧路段上的透店1樓來說，月租金約1.2至1.5萬左右，整棟則約2.5萬至3萬初。
大家房屋高雄楠梓加盟店店東張鳳如也指出，橋頭新市鎮有許多建案推出，吸引人口移入，位置介於橋科與新市鎮之間的橋頭舊市區也受到帶動。她舉例，橋頭舊市鎮多中古透天，1樓可做店面，因人口、車流有增加，去年至今雖受疫情影響，新進駐的中大型連鎖店面較少，但民生必需的餐飲小吃店仍增加；租金部分也與相鄰的楠梓市區漸漸靠攏，以省道旁透店為例，雖仍會視坪數、屋齡、有無翻新等條件有所不同，但每月租金最高可達3萬元。