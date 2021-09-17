中秋只收半塊月餅！上班族苦揭「悲慘伴手禮」：誰比我慘

一年一度的中秋佳節到來，不少上班族除了開心迎接連續假期外，對於公司所發放的三節獎金或佳節禮盒也會充滿期待。不過今年正逢新冠疫情衝擊，許多企業發放中秋禮品或獎金難免也跟著「縮水」， 日前在中國就有一名上班族無奈分享了公司發放的中秋禮，不過打開一看卻發現竟然是被切了一半的中秋月餅，話題掀起不少網友討論，還有其他上班族也相繼哀怨表示自己收到的是「上班通知」、「半個禮盒」等等。

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中秋節發放獎金、禮盒是企業犒賞員工們努力的表現，不過要是收到這樣的禮品恐怕會讓人相當辛酸。日前在中國的微博、小紅書等社群平台上登上熱搜的話題就是許多職場人士的「中秋禮」，而其中就有民眾哀怨表示，自己上班的公司規模不大，今年拿到的月餅竟然是「兩個切成1/4塊」的月餅所組合起來的半片月餅，而且一問其他同事還發現有人更慘，只收到一個1/4塊的部分，無奈之餘也自我吐槽「堅持讓月餅也不能團圓，看著真是滿滿的幸福感」。

▲中秋節有些企業會發放禮盒給員工當作祝賀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

明天開始就是為期4天的中秋假期了，許多上班族遇到中秋等「三節」的重要節日，都會期待企業贈送節日禮品、禮金，雖然今年許多企業受到疫情衝擊、中秋禮品、禮金可能縮水，但看到以下的兩個例子，可能心裡會好過一點。昨晚大陸微博的熱搜話題，是有兩個網友分享所收到的企業中秋禮品，一個拿到的是「上班通知」，一個拿到切過、連一塊都不到的中秋月餅，十分心酸，堪稱是比拿不到中秋禮品更慘的節慶福利。

▲也有上班族的中秋禮盒是「正常上班」。（圖／翻攝自微博）

此外，在微博上也有上班族曬出對話截圖，表示公司送給他們的中秋大禮就是「今年中秋正常上班」，掀起一票社畜紛紛哀號「我也加班！」、「沒得休+1」，不過也有女網友在小紅書上表示，自己一開始也收到了「半塊月餅」相當灰心，但後來才得知這是公司的「惡趣味」，最後仍然讓每個員工抱著禮盒回家開心過節。（編輯：楊智傑）