平庸前輩狂勸離職！工程師質疑「根本忌才」 全場卻護航
職場上有各式各樣的人，相處應對也需要特別注意。就有工程師不斷被一位待在公司很久的前輩勸說離職，讓他不禁質疑對方的目的，然而完整細節曝光後，卻有不少網友反倒幫該前輩說話護航。
編輯中心/綜合報導
2021-09-17 21:41:06
原PO在臉書《純靠北工程師》上發文提到，「大家有沒有遇見不斷勤說別人離職，但自己卻在公司待了很久的人？我明白這有可能是因為忌才而說的話，但有些能力平平，甚至是職務上完全威脅不到這個前輩的人也被勸說，老實說我真的不明白」。
原PO更不禁質疑「如果前輩認為公司待遇差，那他應該自己先辭職吧？自己不辭還要三番四次纏上不同部門的人，什麼心態？」
然而不少網友看完後卻替這位前輩說話，「沒有這麼黑暗吧，他說不定也真的想走，但腳麻了」、「他想救年輕人吧？人家犧牲自己你在這嘴他」「、有一種人是覺得反正自己會爛在這了，不想見到有前途的年輕人變成自己這樣，所以勸人離開」、「這應該是『我已經沒救了，你看起來還能搶救一下，快跑吧』的概念」、「其實他是想走，但是出去已經跟不上社會了，找不到工作只好待著，他是為你好」、「不一定走得了啊，可能沒競爭力了」。（編輯：潘毅）