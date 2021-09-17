40歲存1千萬能直接退休？眾秒曝「致命盲點」：風險太大
能夠快速賺到足以退休的積蓄，絕對是多數人的夢想。就有位女網友表示，自己有望在40歲存到1千萬元的積蓄，也開始設想這樣是否能直接過退休生活？而問題曝光後，不少網友卻一面倒認為「風險太大」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-17 22:47:06
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我目前33歲住在家裡，薪水+存股年收80萬，每年固定能存5至60萬，沒有結婚規劃，目前存款已經有5百萬，有望在40歲時存到1千萬」。
原PO繼續說明自己的人生規劃，「希望能在40歲後光靠領股息過活，從上班族生活退休，但如果要買房，可能就要多工作幾年或是靠其他投資增加收入，大家覺得40歲存款1000萬，靠領股息生活，可以安心退休嗎？」
而貼文曝光後，立刻有不少網友揪出盲點「物價通膨，很快就不夠用了喔」、「沒聽過有些案例是住養老院直接燒掉兩棟房子的錢齁」、「60歲退休1000萬都不知道夠不夠了」、「1000萬我會覺得有點緊繃，如果突然發生需要用大筆金額，例如自己或家人突然生病之類的話，會很被動」、「1000萬有點硬，股市如果到時候遇到金融海嘯啥的跌了，你股息也會縮水」。
但也有部分人認為「慾望不高1000萬存股其實可以，而且存股這期間的每年股利，還是在繼續買，每年花剩的還能繼續買」、「確定不買房，1千萬直接40歲退休絕對可以」、「不用買房又只要養活自己，1千萬過往後40年很夠」。（編輯：潘毅）