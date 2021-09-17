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公司直接來訊約「當天面試」！求職者狂喊母湯：根本陷害

▲面試「42K感受差or35K超重用」難抉擇？眾點關鍵。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲面試「42K感受差or35K超重用」難抉擇？眾點關鍵。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-17 23:48:02

面試是非常重要的一個環節，除了讓公司了解求職者的人格特質與能力，也同時讓勞方了解公司狀況。不過就有女網友近期遇到「公司傳來面試邀約，時間卻是當天的下午」的狀況，過程曝光讓不少求職者搖頭直喊「母湯」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「有人也討厭面試邀約是當天嗎？近期一間投了履歷，一間公司沒過多久就發了一個面試邀約，時間更是發出訊息的當天下午，這種情況大家會去嗎？」

▲不少網友認為，公司急迫的要人當天面試，也沒問時間是否方便，十分不恰當。（圖／翻攝Dcard）
▲不少網友認為，公司急迫的要人當天面試，也沒問求職者時間是否方便，有些不恰當。（圖／翻攝Dcard）
原PO隨後也無奈回應「這種狀況狀況我自己是不會去，因為這間公司好像要人隨時待命的感覺，直接列入拒絕往來戶」。

不少求職者也紛紛回應「先不討論公司的問題，沒有充分的準備和休息去面試也是被慘電，一定要隔幾天啦！」「母湯啦！超討厭這種以為求職者都閒閒沒事的假設」、「今天就遇到一個這種的，原本投履歷還在猶豫，結果公司訂當天下午面試也沒問方不方便，直覺響起來屎缺無誤，我馬上婉拒」、「這種公司以後也會要你隨時待命準備上工，不會尊重你的時間」、「HR在衝面試業績無誤，沒有準備就要人去面試，根本害人」、「好的公司不會這麼沒有制度，現在要妳臨時面試，之後就會要妳臨時上班」。（編輯：潘毅）

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