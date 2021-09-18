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台灣人愛講「4字口頭禪」？女驚：被濫用　網曝真實用途

▲有女網友表示自身習慣說「不好意思」，就引來許多台灣人有感而發。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲有女網友表示自身習慣說「不好意思」，就引來許多台灣人有感而發。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-18 12:07:04

各個國家總因社會風情和風俗習慣等差異，造成彼此間有著不同的文化。然而，就有一名女網友表示，自身總習慣說出「4字口頭禪」，隨即引來許多台灣人有感而發，但也有人搖頭直呼「這曾被外國人覺得很怪的台灣習慣用語！」

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自身有常說「不好意思」的習慣，但她坦言「有時候會覺得自己這樣有點怪怪的，例如：不好意思我要點餐／不好意思我要取貨。」她提及，友人曾解釋過對不好意思的定義是「假設有人擋道路了，我：借我過一下，路人：好的～不好意思」。

聽聞朋友的看法後，也讓她震驚詢問，「感覺我自己是跟陌生人講話前面就習慣加一句不好意思，好像被我濫用的感覺？各位也有跟我一樣的習慣嗎XD」。

▲女網友表示自身習慣說「不好意思」。（圖／翻攝PTT）
▲女網友表示自身習慣說「不好意思」。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，就引來不少人附和，指出該句話不僅是用於道歉，還可應用於生活各種事情上，「+1，我覺得跟父母教育有關，還有常說謝謝」、「還好吧？禮貌的一種啊！寧願掛嘴邊也不想被當沒教養的人」、「因為覺得要打擾到別人，所以都會先說不好意思」、「明明是對方打錯電話，我還說『不好意思』，掛完電話很想賞自己巴掌」、「我也會，當對話起手式，比較不突兀」。

甚至有人點出是因教育和個性導致差異，「我也會這樣耶！就是習慣的問題，教育跟個性養成的，無分好壞」、「我也是，謝謝、不好意思常掛在嘴上，覺得這樣比較客氣，沒什麼好需要更改的」、「文化問題，美國人覺得加拿大人莫名有禮貌也是一樣，在國外聽到中文不好意思脫口而出的未看先猜台灣人，不見得真的有不好意思的意思而是單純口頭禪」。

但也有鄉民抱持不同看法，直言「真的不懂用不好意思當對話開頭，應該說您好吧」、「這曾被外國人覺得很怪的台灣習慣用語，到底在不好意思什麼」、「覺得台灣人習慣性卑微+1」、「長久下來覺得這樣怪怪的，改正中」、「偶爾可以，太多就多了」。（編輯：陳雅雲）

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