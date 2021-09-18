台灣人愛講「4字口頭禪」？女驚：被濫用　網曝真實用途

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聽聞朋友的看法後，也讓她震驚詢問，「感覺我自己是跟陌生人講話前面就習慣加一句不好意思，好像被我濫用的感覺？各位也有跟我一樣的習慣嗎XD」。
貼文一曝光，就引來不少人附和，指出該句話不僅是用於道歉，還可應用於生活各種事情上，「+1，我覺得跟父母教育有關，還有常說謝謝」、「還好吧？禮貌的一種啊！寧願掛嘴邊也不想被當沒教養的人」、「因為覺得要打擾到別人，所以都會先說不好意思」、「明明是對方打錯電話，我還說『不好意思』，掛完電話很想賞自己巴掌」、「我也會，當對話起手式，比較不突兀」。
甚至有人點出是因教育和個性導致差異，「我也會這樣耶！就是習慣的問題，教育跟個性養成的，無分好壞」、「我也是，謝謝、不好意思常掛在嘴上，覺得這樣比較客氣，沒什麼好需要更改的」、「文化問題，美國人覺得加拿大人莫名有禮貌也是一樣，在國外聽到中文不好意思脫口而出的未看先猜台灣人，不見得真的有不好意思的意思而是單純口頭禪」。
但也有鄉民抱持不同看法，直言「真的不懂用不好意思當對話開頭，應該說您好吧」、「這曾被外國人覺得很怪的台灣習慣用語，到底在不好意思什麼」、「覺得台灣人習慣性卑微+1」、「長久下來覺得這樣怪怪的，改正中」、「偶爾可以，太多就多了」。（編輯：陳雅雲）