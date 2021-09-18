中秋節「12星座」戀愛運勢出爐！好姻緣求法曝光：別錯過

下週二9月21日，是一年一度的中秋佳節，為每年的農歷八月十五。而這天月潮盛大，是靈動力最強的時候，對於想求好姻緣的你來說，絕對是最佳時機。對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了「中秋節的戀愛魔法」，記得告訴朋友丶閨蜜，請大家別錯過在中秋節為自己求好姻緣！





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了12星座中秋戀愛運勢，以及求得好姻緣的方法。（示意圖，與本文無關／取自unsplash）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了12星座中秋戀愛運勢，以及求得好姻緣的方法。（示意圖，與本文無關／取自unsplash）

白羊【遍地桃花】丶金牛【戀情甜蜜】





雙子【走出情傷】丶巨蟹【美夢成真】





獅子【化解心結】丶處女【情人呵護】





天秤【主動出擊】丶天蠍【異國戀曲】





射手【墜入愛河】丶魔羯【有人求婚】





水瓶【轉角撞愛】丶雙魚【遇見緣分】





請參考太陽、上升星座。





另外，也別忘了「向月老奉茶求好姻緣」，塔羅牌艾菲爾老師說，中秋節是一年中四個「月老牽紅線」的日子之一，想祈求戀愛好運的你，絕對不能錯過這個好日子！





而他也曝光「自行在家奉茶的方式」，於9月21日當天，在吉時晚上18:00到23:00，可用「花草茶」或「月老茶」倒在三個小杯子中（杯子材質不限），放在2021桃花位：正南方、2021喜慶位：東北方、或是家中靠窗（看得見月亮的位置）。





接著誠心的向月老公公稟告自己的名字、出生年月日、居住地址，和你想求得的對象是怎樣的人（說的越仔細，月老就越可以幫你牽對紅線），過了10分鐘後，再把茶水喝完，以接續中秋後的桃花運。（編輯：郭佩蓉）





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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法，僅供參考。



