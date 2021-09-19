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洗頭時排水孔總掉一把頭髮？營養師曝「頭皮健康4基底」

▲近日營養師高敏敏提到，現代人落髮的比例真的是越來越高，她並分享了正確的洗頭方式，同時傳授「頭皮最重要的4大基底」。（示意圖／取自photoAC）
▲近日營養師高敏敏提到，現代人落髮的比例真的是越來越高，她並分享了正確的洗頭方式，同時傳授「頭皮最重要的4大基底」。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-19 13:49:39

洗頭這件事看似簡單，其實也暗藏學問！近日美女營養師高敏敏就提到，現代人落髮的比例真的是越來越高，她並分享了正確的洗頭方式，同時傳授「頭皮最重要的4大基底」。

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高敏敏表示，自己身為頭皮營養學的授課老師，第一堂課就是告訴大家，洗頭真正要洗的不是頭髮而是頭皮。不健康的頭皮，就像土壤貧瘠的地方長不出茂盛的樹木...一土石流就禿了啊！而「清潔」、「保養」與「飲食」是頭皮健康金三角，缺一不可！

高敏敏透露，其實不論在減重門診或是擔任頭皮營養學老師的臨床實務上，很常遇到女孩們說「洗頭時排水孔掉一把把的頭髮，看著超可怕...」而現代人落髮的比例真的是越來越高，究竟飲食營養可以怎麼吃呢？她也提出4點如下：

1.足夠的優質蛋白質是頭皮最重要的基底

魚類、肉類、蛋、豆製品 每天都要吃到。

2.礦物質鐵+鋅

體內鋅濃度及鐵質下降易造成頭皮供養不足，進而影響髮絲健康。

推薦食物：牡蠣、豬肝、紅莧菜、蛤蜊、海鮮等

3.維他命C+B群

維生素C幫助對抗壓力、形成髮內膠原蛋白，維他命B群促進蛋白質合成及頭髮生長和修復，新鮮蔬果跟全穀飯、燕麥胚芽裡都很豐富。

4.必須脂肪酸，幫助頭髮主成分的角質形成

推薦每天吃好油：堅果、油、酪梨、鮭魚。

另外，高敏敏也提醒大家，搭配充足的睡眠跟作息、不亂節食，才能更穩定荷爾蒙不失調，「鞏固好頭皮是很大的重點！」（編輯：許苡晴）

▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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