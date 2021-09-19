看370萬房隔天成交！她「後悔到睡不著」 前輩反曝心聲
近年來台灣低薪加上房價又高，讓不少人買房夢越來越遠。不過就有女網友看完房後立刻簽約，後續卻感到壓力沉重「後悔到睡不著」。然而詳細房價與地點曝光後，卻有不少網友反倒安慰「幾年以後妳會慶幸有買」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 23:37:14
日前原PO在臉書《買房知識家（A你的Q）》上發文提到，自己半年來看了許多房，終於在近期看到一間特別喜歡的27年屋齡三房兩廳物件，地點在桃園平鎮，有電梯中古公寓，屋主開價428萬，最後談成370萬，也讓原PO隔天立刻決定簽約。
然而簽約完當天晚上，原PO卻躺在床上徹夜難眠，「突然要揹這麼多房貸就覺得壓力很大，請問簽約之後是否可以反悔？我是否太衝動？」
詳細遭遇曝光後，不少網友卻反倒安慰「房貸就當繳房租，重點繳久了就變自己的，當強迫自己存錢」、「很便宜了，貸三十年一個月就一萬塊，怎麼會壓力大，租房也差不多這個錢阿」、「現在不衝動買房，過了十年你還是買不起，不如現趕快買」、「我也是買完失眠二天，身上剩5萬，家具家電沒下落，至今已四年了沒後悔喔，反而越看越喜歡」、「現在買絕對是好事，以後妳會謝謝現在的自己」。（編輯：潘毅）