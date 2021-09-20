天氣太熱硬上！女熊貓「1招」拼賺錢 同行愣：會出人命
外送平台近幾年崛起，不少人看準這波懶人商機，紛紛加入外送員的行列，但外送員非常辛勞，無論是下雨天或者炎炎夏日都必須出勤，尤其近日連續幾天飆高溫，時不時正中午溫度就衝破35度，對外送員體力來說，無疑是一大負擔。不過，近日就有網友分享自己在路上看到有女外送員，因為天氣熱仍然要送單賺錢，一招避暑讓他看傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 12:04:50
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「這位女貓一撐開洋傘，讓我想比個讚」只見貼出的照片中，該名女熊貓外送員穿著內搭褲包緊緊，手上也有配戴袖套，最狂的是停紅燈時還自備陽傘，讓一旁的同行超傻眼。
貼文一出，不少外送員紛紛回應「這真的很危險....」、「騎車開傘是危險動作，就算是單車也不能邊騎邊撐傘」、「歪包姊...先叫他把外送包調正吧」、「這是非常非常危險的舉動！有認識的去講一下，視線都被攔住了，很容易就出事」、「怕熱就不要當外送員了...生命只有一條」、「這個包完全不行，歪成這樣怎送餐？撐雨傘還擋住視線，誰提醒她一下啊」。
事實上，有些騎乘機車的人為了方便不想穿雨衣或者穿著遮陽裝備，就會邊騎車邊撐傘，但根據道路交通管理處罰條例第43條規定，「撐傘騎車」可廣泛人定為「危險駕駛」，將會被處6千元以上至2萬4千元以下的罰緩，不論是不是外送員還是一般民眾為了遮陽避雨而撐傘騎車，在法規上都是不允許的，請民眾切勿以身試法，也是保護自己行車安全。（編輯：張嘉哲）