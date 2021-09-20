買30串燒烤要1千6！她一算「正確價格」怒了：差了540元
明（21）日就一年一度的中秋節，但因疫情影響，部分縣市都訂出戶外烤肉禁令，所以很多人都改在家烤肉，或乾脆去燒烤攤買回家享用。對此，就有網友抱怨，她到路邊燒烤攤買了30串，沒想到竟要1600元，比平時貴了540元，讓她相當氣憤，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 15:04:18
原PO在《PTT》表示，家人很想吃燒烤，但因為不能外出烤肉，便到路邊燒烤攤購買，而她前兩天也先詢問過價格，然而結帳時聽到的價錢，卻出乎她的意料，「第一次算帳時，老闆竟然收了1600元」。
原PO指出，她兩天前問的價格是，雞心、雞腱、雞皮25元、蔬菜20元、小雞腿40元，最貴的魷魚則是一隻120元，裡面沒問過價錢的就只有培根、黑輪。她透露，包含魷魚在內，她們一共買了30串，正確價格應該是1060元，但老闆卻收了1600元，讓她氣得回去找老闆理論。
貼文曝光後，網友們也傻眼直呼，「不如去吃燒烤，絕對更省」、「中秋加價100％」、「哇，差了540元」、「看起來只是加熱而已，別人的錢都好好賺」、「中秋價=平常價×2，破千吧」、「魷魚你買120元太貴了，80到100元差不多」、「直接被當盤子…」。（編輯：許智超）