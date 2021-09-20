台鐵座椅驚見「白色不明液體」！他一聞秒崩潰：腦袋空白

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘大眾運輸工具「台鐵」；對此，就有一名男網友日前搭台鐵從八堵到台北，因為火車誤點而在座位區等候，豈料一不小心摸到椅子上的「白色不明液體」，聞了以後秒崩潰，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「火車站椅子上的白色液體 讓我想登出人生」為題發文，表示日前搭台鐵要從八堵到台北，但沒趕上本來要搭的那班車，便先到一旁的座位等候區。





原PO當時沒注意看，就直接把背包放到椅子上，後來餘光才瞄到塑膠椅的最深處有像是沐浴乳、白色勾芡的東西，「我就想說那是什麼，拿起來以後，正面直接一坨白色液體從我書包上牽絲，之後再滴到地上」。





▲原PO在火車站等候區的座位上，摸到白色不明液體。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，掀起熱議，「呃，以後不敢坐火車了」、「超恐怖欸，好衰」、「委屈你了」、「不得不說火車站的環境真的不是很好，椅子有不明液體我也遇過」、「好噁心」、「以後在八堵等車還是站著好了…」、「有夠可怕又噁心…」。





其中，也釣出不少當地網友無奈表示，「八堵人路過～那裡很多流浪漢睡覺，打手X也不意外」、「八堵一點都不意外，高中在那邊讀了3年，火車站外面常常睡一堆流浪漢」、「汐止人路過，那邊真的很陰森，適合做羞羞臉的事」。（編輯：郭佩蓉）



