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台鐵座椅驚見「白色不明液體」！他一聞秒崩潰：腦袋空白

▲原PO在台鐵的座位等候區不小心摸到白色不明液體，豈料一聞卻秒崩潰。（示意圖／台鐵提供）
▲原PO在台鐵的座位等候區不小心摸到白色不明液體，豈料一聞卻秒崩潰。（示意圖／台鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-20 20:26:42

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘大眾運輸工具「台鐵」；對此，就有一名男網友日前搭台鐵從八堵到台北，因為火車誤點而在座位區等候，豈料一不小心摸到椅子上的「白色不明液體」，聞了以後秒崩潰，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「火車站椅子上的白色液體 讓我想登出人生」為題發文，表示日前搭台鐵要從八堵到台北，但沒趕上本來要搭的那班車，便先到一旁的座位等候區。

原PO當時沒注意看，就直接把背包放到椅子上，後來餘光才瞄到塑膠椅的最深處有像是沐浴乳、白色勾芡的東西，「我就想說那是什麼，拿起來以後，正面直接一坨白色液體從我書包上牽絲，之後再滴到地上」。

▲原PO在火車站等候區的座位上，摸到白色不明液體。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO在火車站等候區的座位上，摸到白色不明液體。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO當時本來無感，就默默拿濕紙巾把它擦乾淨，之後才發現手上沾到一點點，「不知誰給的勇氣，聞了以後直接一股洨味直衝腦門，我瞬間腦袋空白，淚珠在眼眶打轉，腦中閃過無數變態大叔把自己的精力奉獻在火車站公共座椅上的畫面」，原PO無奈之餘，也提醒其他民眾「找位子坐的時候最好是看一下，上面有沒有奇怪的液體」。

貼文一出，掀起熱議，「呃，以後不敢坐火車了」、「超恐怖欸，好衰」、「委屈你了」、「不得不說火車站的環境真的不是很好，椅子有不明液體我也遇過」、「好噁心」、「以後在八堵等車還是站著好了…」、「有夠可怕又噁心…」。

其中，也釣出不少當地網友無奈表示，「八堵人路過～那裡很多流浪漢睡覺，打手X也不意外」、「八堵一點都不意外，高中在那邊讀了3年，火車站外面常常睡一堆流浪漢」、「汐止人路過，那邊真的很陰森，適合做羞羞臉的事」。（編輯：郭佩蓉）

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