超準心測！化妝最注重哪一個步驟　秒看你的「真實性格」

你知道自己的個性是什麼嗎？聽著別人口中的自己，會不會心裡都偷偷在反駁說自己根本就不是那樣？塔羅牌艾菲爾老師就要幫你測試看看，化妝的你最重視哪個步驟？（如果是男生，就看你最在意女生妝容的哪些地方），測完就能知道你的真實性格！別忘了提醒朋友、閨蜜，看看彼此的答案是什麼。





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Ａ、眉毛





Ｂ、粉底





Ｃ、眼妝（眼影、眼線、睫毛）





Ｄ、口紅





Ｅ、腮紅（修容、高光）





▲你化妝最注重哪一個步驟？秒看你的「真實性格」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師 微信官方帳號）

答案Ａ、眉毛





你愛恨分明，不喜歡的人事物絕不會勉強自己去接受，要你和小人虛與委蛇，幾乎是不可能的；其實很多人是很羨慕如此直率、勇敢做自己的你。你邏輯、聯想能力很強，看電影或小說很容易就能猜到結局，古靈精怪的想法也特多，總是能逗得身邊朋友捧腹大笑；對朋友你也很講義氣，只要是答應的事情，你不辭萬難也要做到。





答案Ｂ、粉底





你不擅長把負面情緒展露給他人，生氣了難過了，也只是笑笑的，等回到家，確定自己獨自一人，才敢放肆宣洩情緒；但你又懂得照顧別人，你的關心就像35℃的水，溫暖又不至於灼傷，是眾人眼中的貼心小棉襖、最佳暖暖包。





答案Ｃ、眼妝（眼影、眼線、睫毛）





你很自信，也嚴格控管自己的外貌身材，還熱愛時尚與美妝，總是喜歡把自己打扮得可愛漂亮，看到鏡子裡光鮮亮麗的自己，能讓你一整天的心情都美麗了起來。還附有學習心，有新事物都會想要知道，許多稀奇古怪的冷知識也都略知一二，算是個好奇寶寶。





答案Ｄ、口紅





你有點完美主義，覺得要做就要做到最好，好勝心還強，最討厭輸的感覺，如果有人跟你競爭，你肯定是超常發揮。這樣的你，在群體中自然是最閃耀的那一位，很容易就吸引眾人目光，人緣、異性緣也非常不錯。





答案Ｅ、腮紅（修容、打亮）





你的個性隨和又大方，常被人稱讚好配合，是聚會時朋友一定會邀約的對象。你很能體諒別人，能設身處地的為對方著想，不會把自己的想法強加在別人身上，因此跟你相處起來相當舒服自在，是相當討喜、惹人疼愛的性格。（編輯：郭佩蓉）





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