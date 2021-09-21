她吃豬血糕遭日本同事嗆：台灣沒別的好吃？網教一招反擊
豬血糕是台灣經典的在地小吃之一，獨特口感讓老饕們欲罷不能，但也有些人難以接受，之前豬血糕成為披薩佐料的新聞就曾引發網路兩派熱論。而就有位台灣網友透露，自己正在澳洲工作，遇到一位日本同事非常嫌棄豬血糕、豬耳朵等台灣特色美食，讓她直呼「侮辱我們的食物簡直是血海深仇！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 11:10:52
原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己在澳洲工作，遇到一位日本同事經常嘲笑她吃的東西，有次吃豬耳朵被日本同事看見，日本同事反應超大尖叫「好噁心」、「注意一下別人的感受好嗎」，認為原PO應該躲起來偷偷吃。後來原PO吃豬血糕又被該位日本同事嘲諷，「台灣的食物都這種的哦」、「是沒別的東西好吃嗎」。
連番遭嗆讓原PO超崩潰，直呼「美食可是我們台灣人的驕傲，侮辱我們的食物簡直是血海深仇！」憤慨的網友們也紛紛在底下留言回覆說，「為什麼不直接跟她說她這樣很沒有禮貌呢」、「蠻不尊重當地文化的，這樣的人應該也不會待太久」、「以日本人來說，這樣算很沒禮貌」、「這就是文化隔閡」。
更有許多網友建議反擊，「拿皮蛋送她」、「臭豆腐、皮蛋豆腐該拿出來了」、「日本人吃蟋蟀呀！最近蟋蟀仙貝很受歡迎耶！說是高蛋白」、「下次就吃炸蟋蟀給她看」、「支持在她面前吃蟋蟀」、「連吃個三天臭豆腐讓她吐」。尤其「吃蟋蟀」這招受到許多網友點名，認為若真要比較獵奇程度，日本最近流行的炸蟋蟀還比豬血糕更讓人難以接受多了。（編輯：倪浩軒）