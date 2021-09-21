22年前的地震報告掀恐懼回憶！全場共鳴：現在想到還會怕
今（21）日是中秋節也是921大地震22周年，中央氣象局特別分享了22年前的地震報告，直呼那是「最殘忍、最恐懼的記憶」，貼文一出引發許多網友共鳴，紛紛留言回覆說「現在想到都還會怕」、「真的是被地震嚇死了！整個人像被抓起來甩一樣」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 11:55:24
中央氣象局在臉書發文表示，「1999年9月21日凌晨1點47分，臺灣的地底和人間同時響起巨大的悲鳴。芮氏規模7.3的地震帶來了歷史性的災難，極淺層的世紀大震之下，2400多人罹難、將近10萬棟房子倒塌，總計損失超過3千億元。那是最殘忍、最恐懼的記憶。車籠埔斷層的錯動，彷彿為臺灣地表帶來一道劇烈的傷痕，一道長達105公里的傷痕。當我們重看這一張二十二年前的地震報告，似乎還可以看到許多臺灣人心底最難抹滅的痛。」
而面對下一次可能來襲的大地震，中央氣象局強調台灣的地震預警系統一直努力走在最前面，自90年代開始就發展「地震速報系統」，歷經九二一大地震後，地震觀測網的密度、運算技術、地震儀有了整體的提升與進步，到了2016年，台灣更成為繼墨西哥和日本之後，全世界第三個成功向一般大眾發布地震預警的國家。
22年前的地震報告再度掀起網友回憶，大家群起在底下分享個人當年的921經驗，「記得當時台中停電將近一個禮拜，學校停課，過著很原始的生活」、「當時台北四級，完全無法站穩，除了左右搖晃，還上下好幾公分的劇烈起伏」、「超可怕，全村一半都去睡活動中心，或是家裡的貨車上，因為害怕家後面的山會崩塌」、「有哪一次地震會聽到房子裡所有裝潢擠壓的聲音？！這麼多年來，只有921」、「當時我在淡水八樓，感覺房子像鐘擺一樣的甩動，跟室友逃生時聞到濃厚的瓦斯味，當時真以為是世界末日了」。（編輯：倪浩軒）