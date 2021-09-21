買Gogoro一天就後悔？他曝真實理由　機車族愣：整個誤會

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▲Gogoro近幾年崛起，吸引不少人將自己的油車換成電動機車。(圖／NOWnews資料照)

估里程本來就參考用，一堆人分享里程也只是分享來用，除非真的騎很慢，

不然不可能預估里程騎滿

業務有教，看到電池三格要找換電站了...