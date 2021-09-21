買Gogoro一天就後悔？他曝真實理由 機車族愣：整個誤會
隨著環保意識抬頭，不少人現在要購買機車都會考慮電動機車，在台灣，又以Gogoro為最多人騎乘，但評價不盡相同，與油車相比各有利弊。近日，就有網友分享自己老婆買了一台Gogoro之後，才騎一天就喊要讓它出局，其原因曝光後，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 12:16:53
原PO在臉書社團「Gogoro Club Taiwan總社團」貼文指出「老婆9月19日入手一台Gogoro，心血來潮騎車上班，來回路程20Km，上面電池預估說可以騎32Km，結果在下班回程的時候，餘電預估還有8Km時，油門無力，停靠路邊直接沒電顧砲錨......下一台機車Gogoro直接就出局了！」
貼文一出，網友紛紛回應「手機剩7%也會突然關機，油車還沒到底油泵也會突然吸不到，這是很正常的事吧...」、「就算是油車都要騎到油箱乾了才要加車也容易壞，剩一半有經過就換了，又不會多收錢省什麼…」、「賣車時，業務有說2格時就要去找電換了，你們應該是沒聽到這一Part才會誤會」。
另外，也有不少Gogoro車友出面表示「第一次認識電車而已，顧過路以後就知道預估大概20後就要開始找換電站，不要這麼脆弱，顧一次路就在哀嚎」、「預估里程本來就參考用，一堆人分享里程也只是分享來用，除非真的騎很慢，不然不可能預估里程騎滿」、「業務有教，看到電池三格要找換電站了...」、「預估路程只是參考，看到三格就要準備殺進換電站了，你整個誤會」、「業務說不要看那個預估範圍，載太重或騎太快也會比較耗電啊」。（編輯：張嘉哲）