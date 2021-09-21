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全聯「隱藏服務」曝光！女回家嗨炸　婆媽愣：店員也不知

▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-09-21 14:19:15｜2021-09-21 14:19:20

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。不過，近日就有網友分享自己去全聯時，發現全聯有一樣不同於以往的服務，讓她非常驚喜，貼文曝光後，引發不少婆媽直呼「真的從來沒看過」。

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原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「我第一次買全聯賣的花，桔梗一束算一算大概6支，插起來很大一束，真的很美很滿意！」只見貼出的照片，鮮花插在玻璃瓶裡頭相當好看，不說的話，還真的不知道這是去全聯買的。

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▲網友分享自己去全聯買花回來插瓶擺放，引發熱議。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文一出，網友紛紛回應「啥啊？全聯有賣花？」、「全聯哪時候又有賣花了＝＝」、「我還沒遇到全聯有賣花....」、「逛這麼久從沒遇過賣花的」、「居然連花都賣起來了，但哪裡有賣啊，沒逛過」、「有賣花的全聯？哪邊有啊，這麼扯」、「好漂亮的花！第一次聽到全聯賣花」、「我那天問店員有沒有花，店員說他們沒賣花....還一臉啥都不懂的臉！」

而對於眾多婆媽表示「全聯怎麼可能有賣花」的疑問，這是緣起於去年因為受到疫情影響，花卉外銷受挫，因此全聯與農糧署合作，加入花卉多元新興銷售通路措施，目前有花卉販售區的全聯門市主要集中於北部，也難怪這麼多北部以外的婆媽表示「逛好幾年沒看過」！其販售花種包括康乃馨、百合、文心蘭、桔梗等22種，一週只會上架兩次，北部民眾若要購買可以上網查詢全聯花卉超市地圖，以免撲空。（編輯：張嘉哲）

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