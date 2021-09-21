工程師男友辭職重考醫科！她嘆崩潰 眾反曝「暗黑真相」
大學就讀的科系，對於未來的發展影響深遠，甚至不少民眾畢業多年後，仍在揣想當初如果改念其他科系，人生會否擁有不同的際遇？尤其在台灣，醫學系更是許多人的首選，就有網友透露自己表妹因為工程師男友想辭職重考醫科而十分崩潰，除了辭掉現有工作重考究竟值不值得引發熱議外，更有人點出重考背後的「暗黑真相」，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 14:51:19
原PO在PTT發文表示，中秋節和親戚團聚話家常，表妹擁有一位穩定交往的工程師男友，頂大研究所畢業，家人正好奇兩人最近是否有步入禮堂的計劃，想不到表妹卻透露男友「異想天開」，正準備辭職重考醫科，宛如砍掉重練，讓原PO表妹十分崩潰，不知怎麼勸男友回心轉意。原PO除了感嘆不知如何安慰表妹之外，也不禁請教大家「有辦法理解重考醫科的決定嗎？」
部分網友支持重考，認為熬過前幾年之後就會改觀，「很好啊，要是當上醫師比工程師賺更多啊」、「工程師不是持續能一直做的職業」、「基本上後醫不難考，社會地位也比較高」。
但也有許多網友認為重考不值得，「唸書七年一年少兩百萬，出來前五年一年大概少一百萬，接近兩千萬的差距，要追多久自己算」、「還要有考不上的機率」、「難考，我親戚清大理工畢，考了5年還沒上」、「現在半導體業薪水大部份都住院醫師1.5~2倍，工時也比較短，傻了才去當醫生」。
更有人指出先撇開工程師與醫科生的出路不談，準備重考代表男方根本還沒有意願想和表妹結婚，「基本上穩定交往，男生還會有這個想法，大概結婚這件事不是他短期目標」、「表妹崩潰的是七八年內不能結婚，或者新娘可能不是她了吧」。（編輯：倪浩軒）