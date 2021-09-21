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燒烤出現「這食材」她嚇壞！老饕一看反讚：是居酒屋必點

▲有網友吃燒烤看到一食材，覺得噁心又可怕，但閨蜜卻狂讚「這是靈魂」，讓她感到很困惑。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲有網友吃燒烤看到一食材，覺得噁心又可怕，但閨蜜卻狂讚「這是靈魂」，讓她感到很困惑。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-21 15:51:56

今（21）日就一年一度的中秋節，但因疫情影響，部分縣市都訂出戶外烤肉禁令，所以很多人改在家烤肉，或到燒烤店慶中秋。近日，就有網友分享，她烤肉第一次看到「這食材」，覺得噁心又可怕，但閨蜜卻認為是燒烤必備的靈魂，讓她不禁想問「這真的必備嗎？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆廢公社二館》表示，她去吃燒烤時，第一次看到「烤蒜頭」，覺得好噁心又好可怕，但閨蜜卻說「烤蒜頭是吃燒烤必備的，這是靈魂…」，這讓她忍不住想問「吃烤蒜頭真的必備嗎？」

▲老饕都認同「烤蒜頭」是吃燒烤必備，更強調去日本居酒屋必點之一。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲老饕都認同「烤蒜頭」是吃燒烤必備，更強調去日本居酒屋必點之一。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
貼文曝光後，網友都一面倒認同，紛紛留言狂讚，「烤完超好吃，整球加橄欖油烤超好吃」、「烤蒜頭很好吃啊，連皮一起烤，要吃的時候再剝皮」、「超好吃啊，精髓欸」、「烤過的蒜頭真的顛覆你的想像」、「這在日本的居酒屋必點，我最高紀錄吃了12串」、「真的是居酒屋必點」。

不過，也有另一派網友認為「生的才好吃」，「生的才夠味啦！」、「烤完變甜沒有嗆味，生的才夠味」、「生的比較讚，烤過了不會那麼嗆辣」、「我都生吃欸！」、「吃肉不吃蒜，香味少一半，不過我是吃沒烤的」、「我只接受生的蒜頭，熟的我無法」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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