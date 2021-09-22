老人家特別喜歡西曬房？內行曝「隱藏優勢」狂讚：超加分
民眾花大筆積蓄買房，除了房價、地段為主要考量因素之外，房屋座向攸關採光與室內體感溫度，往往也令買家斟酌再三。就有網友好奇詢問，「有人喜歡住西曬房嗎？」請教年輕鄉民們是否會將西曬房納入考慮，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 10:09:05
原PO在PTT發文，指出西曬房的缺點就是夏天很熱，但好處是室內不太會發霉、不用花太多心思除濕，更透露聽說有些老人家特別喜歡住西曬房，因為覺得多曬太陽比較健康。原PO最後詢問大家，「現在年輕一代買房，西曬房會納入考慮嗎？有人喜歡住西曬房嗎？」
問題一出引發熱議，認為西曬房其實優點不少的網友紛紛留言力挺，「很棒啊，反正開冷氣」、「吹冷氣＋窗簾，其實很沒差」、「我也蠻喜歡西曬房的，夏天是要提早一點開冷氣，但冬天可以在房間曬太陽很舒服」、「如果西曬房和長期沒陽光房，我選西曬房」、「西曬好，潮濕比熱還慘，現在冷氣很省電」、「北部還蠻不錯的阿，房子夠乾燥」。
但也有網友覺得，「下午睡覺很不方便」、「開冷氣遠比除溼機浪費電，還是陰點好」、「我住過，洗衣機都被曬壞了，塑膠水管也熱到變形起泡，曬衣繩脆碎，要想辦法遮陽」、「會悶死。 除非通風很好」、「還是南北向最舒服」。（編輯：倪浩軒）