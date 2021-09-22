好市多菲力牛排沒人買？他秀手藝變「名菜」 萬人全跪了
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費。近日，就有網友分享，他到好市多購物時，發現菲力牛排竟沒人要買，因此決定買回家料理，沒想到成果照一出，讓網友們全跪了。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 10:08:38
原PO在《Costco好市多，商品經驗老實說》表示，他和女兒日前去逛好市多時，發現美國特選菲力牛排完全沒人要買，大家反而都是在搶牛小排，於是他決定買兩盒菲力牛排及一盒莎朗燒烤肉片回家料理。
從原PO貼出的照片可以看到，菲力牛排經過他的料理之後，竟變成法國經典牛排菜「羅西尼牛排」，牛排的底下有肥美的鵝肝，上頭則配上一些松露，再加上精緻的擺盤，讓人看了直流口水，最後他也忍不住笑說「只好中秋佳節在家向羅西尼致敬」。
貼文曝光後，也吸引1萬多名網友按讚，紛紛留言驚呼，「這手藝…太強了吧」、「好想去妳家蹭飯」、「太強大了，上面的鵝肝也太肥美了！」、「整張照片我跪著看完」、「彷彿一秒到達西餐廳」、「這是餐廳用主廚了吧」、「怎麼那～麼的厲害啊！看了我都吞口水了」。（編輯：許智超）