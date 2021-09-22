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輸入曖昧對象名字！iPhone秒跳「關鍵字」　眾愣：會讀心

▲有網友透露自己在iPhone上輸入自己與曖昧對象名字後，手機立刻跳出「關鍵字」，讓她看了直呼太神奇，引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友透露自己在iPhone上輸入自己與曖昧對象名字後，手機立刻跳出「關鍵字」，讓她看了直呼太神奇，引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 11:04:59

手機已經是現在每個人必備的產品之一，除了基本通話、簡訊、社群功能之外，也廣泛應用在生活各種層面中，甚至還有人指出，iPhone擁有占卜讀心的功能？就有網友分享自己親身經驗，在手機上輸入自己和曖昧對象的名字，手機立刻跳出「關鍵字」，讓她看了直呼太神奇，更掀起一波跟風實驗潮，引發熱議。

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原PO在Dcard發文表示，每次在iPhone上輸入「我跟XXX」，如果那個XXX是喜歡的人的名字，接下來跑出的關鍵字就會是十分曖昧的「在一起」、「結婚」之類，但如果那個XXX只是普通朋友的名字，那麼自動跳出的關鍵字也會出現相應的變化，就不會有「在一起」、「結婚」。

▲原PO輸入曖昧對象的名字，底下就會出現「再一起」、「結婚」等粉紅關鍵字。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO輸入曖昧對象的名字，底下就會出現「再一起」、「結婚」等粉紅關鍵字。（圖／翻攝自Dcard）
▲輸入普通朋友的名字，底下的關鍵字也相應少了曖昧氣氛。（圖／翻攝自Dcard）
▲輸入普通朋友的名字，底下的關鍵字也相應少了曖昧氣氛。（圖／翻攝自Dcard）
原PO更進一步指出，神奇的不只這樣，一年前和友人U曖昧的時候，當時打「我跟」，後面就會跳出「在一起」、「交往」等關鍵字，但之後喜歡上別人，再打「我跟U」，跳出的關鍵字又恢復正常。原PO強調「可能有人會想說，是我一直自己打才會出現這些關鍵字吧？但我真的一次都沒打過」。

貼文一出，許多網友立刻跟進實驗，輸入自己與未來男友和曖昧對象的名字，不過結果卻是有喜有悲，有人順利跳出「結婚」、「在一起」等關鍵字，但也有人出現「分手」、「劈腿」，讓大家笑翻。

▲網友立即實驗，結果卻出現「分手」的悲劇。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友立即實驗，結果卻出現「分手」的悲劇。（圖／翻攝自Dcard）
網友紛紛留言回覆說，「耶嘿～新式算命欸！首先要準備一隻iphone」、「剛剛試了喜歡的人也有在一起跟結婚，前兩任男友就都沒有欸！好酷」、「我跟...（怎麼辦，我沒有暗戀對象）」、「好酷，以後要對手機好一點了」。（編輯：倪浩軒）

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