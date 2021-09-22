視訊上課「從不露臉」！老師遭質疑偷懶 鏡頭一開全淚崩
受到疫情影響，國外仍有許多學校為了師生的安全，持續採用線上教學模式授課。不過，印尼就有位老師上課從不露臉，讓學生感到很困惑，甚至質疑老師是否在偷懶，直到某天老師意外開啟鏡頭，才得知背後隱藏的原因，不少人也因此紛紛落淚。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 12:30:07
綜合外媒報導，印尼日惹大學有一名老師努格羅霍（Edi Prasetyo Nugroho），他在線上授課時從不開啟鏡頭，總是以全黑的畫面現身，學生們對此感到很困惑，也讓不少人質疑他在偷懶，因此向學校投訴「希望老師能把鏡頭打開」，但他仍堅持不打開，導致有些家長感到不解與不滿。
直到某一天，努格羅霍不小心開啟鏡頭，學生們才看到他的真面目，只見他的鼻子上插著一根氧氣管，臉色略顯蒼白，看起來十分難受。大家這才知道，原來老師過去11年一直深受腎臟疾病所苦，每周都還要前往醫院進行血液透析治療。
努格羅霍也解釋，他只是不想讓學生發現自己的病情，學習進而受到影響，才會堅持關閉鏡頭授課。這一幕令學生們感到羞愧又自責，同時也有許多人紅了眼眶，而其中一名學生也將他的故事分享至《TikTok》，並慚愧地說「他從不向抱怨自己的病情，且還熱衷教課。老實說我感到很尷尬，因為即使我有健康的身體，有時卻沒有努力學習的意願！」（編輯：許智超）