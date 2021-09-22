爽嗑超市鳳螺！他見「殼中間諜」嚇壞 老饕嗨：那是極品
鳳螺的口感脆勁彈牙，味道又相當鮮美，無論清蒸、燒烤、火鍋、熱炒都非常適合，是許多人愛吃的美食之一。不過，就有網友分享，他到連鎖超市購買鳳螺，回家後卻發現有「殼中間諜」，讓他看了當場傻眼，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 13:28:24
原PO在《爆廢公社二館》表示，他到某間知名連鎖超市購買鳳螺，回家烹煮後，準備享用美味的鳳螺肉，卻發現裡面有一隻熟透的寄居蟹，讓他傻眼直呼「我就問問，這間超市的鳳螺…裡面是寄居蟹的機率有多大？」
貼文曝光後，也吸引9千多名網友按讚，紛紛留言回應，「躲錯地方了...」、「為寄居蟹默哀一分鐘，應該剛搬家沒多久」、「發了！中大獎了！我就一個恭喜你」、「還是最大顆的藏的，虧了虧了」、「這也太巧了」、「寄居蟹表示：死的莫名其妙」、「選對房子很重要」。
另外，也有不少老饕狂讚，「那是極品！超好吃的」、「寄居蟹很好吃啊，屁股的部分」、「賺到啦，帝王蟹的近親」、「以前我在吃燒酒螺，也有吃到過寄居蟹，口感就很像蝦子」、「寄居蟹熟了可以吃，而且吃完後，再去吃檸檬會變得不酸」、「寄居蟹很香的，可遇不可求，沾和風醬汁最對味」。（編輯：許智超）