改版三色豆配上「這物」！眾一看秒崩潰：又毀了一道料理
外食族最常見到的便當菜色之一「三色豆」，早已經被討論多時，並長期名列在最討厭食物的排行榜前幾名。今（22）日就有網友分享，在網路上看到「改版」三色豆搭配上一種水果，讓她相當傻眼，於是決定發文分享，貼文一出，網友也崩潰直呼「拜託別毀了它！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 14:58:05
原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，並表示自己在網路上看到，覺得十分噁心，但不能只有自己被嚇到，於是就決定發文分享給大家。只見照片中，有一塊切好的芒果，上頭卻配上換成火腿的「改版三色豆」，讓她也忍不住說「這到底是什麼啊？」
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「拜託別毀了芒果啊！」、「一早就給我看那麼可怕的東西…」、「很母湯的食物」、「芒果+三色豆…我傻眼」、「可以毀掉一道菜的神物」、「中秋後瘦身必備餐嗎？」、「世界名畫：被糟蹋的芒果」、「這東西能吃嗎…看起來實在太…我真的不行」。
此外，也有不少人看到如此荒唐的料理，開玩笑地說「老闆來一份，芒果佐蔬菜粒肉丁」、「法式芒果佐三色豆」、「普羅旺斯蜜望子佐三色豆」、「三色豆佐芒果」、「芒果風味三色豆」、「芒果佐廁所吧…」、「精燉火腿青豆玉米醬佐愛文芒果」、「黃金芒煙燻火腿佐青豆，聽起來好吃多了吧」。（編輯：許智超）