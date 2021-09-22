國民黨主席選舉支持誰？侯友宜：扮演好應盡的責任

國民黨主席候選人張亞中的聲勢異軍突起，恐衝擊藍營2022的縣市長選戰，外界也關切新北市長侯友宜是否會對外表態支持的人選；侯友宜今（22）日受訪時強調，好好做好市政的建設與防疫，扮演好應盡的責任，「這是我該做的事情！」
記者陳志仁／新北報導
2021-09-22 14:54:04｜2021-09-22 14:54:50
侯友宜今日下午前往板橋高中視察BNT疫苗校園專案接種的情形，並針對張亞中恐衝擊藍營2022縣市長選戰的議題受訪；侯友宜認為，每一個人都有自己該盡的本分，新北市這段時間最重要的工作就是「防疫」，尤其在Delta病毒進入社區後，必須戒慎恐懼的把工作做好。
侯友宜指出，除了防疫以外，也需要幫助受到疫情衝擊的民眾，快速恢復生活，讓經濟復甦，這不但是人民最大的期望，也是新北市市長應盡的責任；重申，一切以自己應盡的責任為工作重心，好好做好市政的建設與防疫，扮演好應盡的責任，「這是我該做的事情！」
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