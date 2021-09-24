防疫好夥伴！橘子「在家GAMA計劃」啟動　3大選擇不無聊

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遊戲橘子旗下人氣遊戲，包含《天堂M》、《新楓之谷》、《CSO》與《跑跑卡丁車》等，此次釋出多款視訊背景，可以讓民眾體驗各種創作內容，例如戴著口罩、拿著酒精，超級Q的《天堂M》神聖劍士，提醒大家注意清潔、小心防疫。另外，假如開會有「衝裝必過」的背景加成，今天幸運指數一定不只+9！或是將《龍之谷：新世界》氣勢十足的視覺放在背景，就好像家裡養了一頭森林龍海藍德；《跑跑卡丁車》的背景圖，畫面感十足，一秒就可以與睏寶跟藍寶馳騁在賽車場上，不但好看還很好玩！
同時，「在家GAMA計劃」也精選NOWnews多個頻道內容，包含體育類的《肯尼NOW星球》由P. LEAGUE+「攻城獅」球隊總經理「肯尼」高景炎主持，邀請籃球名人對談，是職籃界話題指標；《野球名人房》由人稱「傳奇二壘手」的資深球評「東哥」黃忠義，搭配超吸睛的樂天女孩，再次帶動全民棒球熱！而《NOW少年》中的「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」，小編藉著敏銳觀察力疫情前每週街訪，探討年輕人對社會議題的看法，內容多元有趣。《NOW電玩》則是NOWnews旗下最鬧的電玩媒體，提供最新、最有趣的ACG新聞，以及各式超夯遊戲介紹！《今晚衝嗎？》由信義區權志龍派翠克搭配辯論通告王海產，時下年輕人最衝、最瘋的話題一次網羅。
最後，甫於今年五月推出的 「beanfun! 文學星」，是橘子集團籌備已久、進軍原創內容市場的首發之作，攜手城邦集團旗下 POPO 原創市集、尖端集團原創星球與鏡文學等，引進多部小說。文學星的類型多元，懸疑推理、奇幻冒險、校園喜劇等，不管偏好什麼類型的讀者，都可以在文學星建立屬於自己的閱讀清單。「在家GAMA計劃」邀請文學星編輯，推薦最具人氣的幾部小說：《黑吃黑生存法則》、《請在雷響之前守住光的影子》、《曦光試煉》、《魍魎之宴》、《除念師阿平 第一部》、《全面屍控之謎》、《主角在此，還不下跪！》、《屠龍者與女武神》、《蘇小青不回家》與《惑星14》線上試讀，類型多樣、橫跨古今，從外太空到內子宮，只要下載 beanfun! 還可以體驗到全部免費的精彩內容，隨時可以來一場想像力的飛行。
防疫期間就算減少外出機會也不用擔心無聊，在許多上班會議、居家學習、大小親友相聚的時刻中，就讓這些「經典遊戲」、「精彩節目」以及「豐富電子書」成為眾人的話題，在家的日子裡，只要多一點創意也可以讓生活很Chill！（編輯：王柏文）