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男爽吃buffet想尋「1神物」！行家急壞勸退：都沒有很好

▲有網友想去buffet餐廳享用螃蟹，卻引來許多行家搖頭直呼「都沒有太好！」（示意圖／取自pixabay）
▲有網友想去buffet餐廳享用螃蟹，卻引來許多行家搖頭直呼「都沒有太好！」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 16:36:45

buffet吃到飽餐廳因其能夠自由選擇，且料理多樣的特點，總是吸引不少老饕前往享用美食。不過，就有網友表示想在buffet吃到螃蟹，因而詢問「哪間Buffet吃到覺得還不錯的螃蟹呢？」卻引來許多行家搖頭直呼「都沒有太好！」

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原PO於PTT上發文，好奇詢問「不知道最近有沒有版友有去到哪間Buffet吃到覺得還不錯的螃蟹呢？」他透露自己吃了許多間吃到飽餐廳，但仍找不到一間喜愛的，不然就是吃到膩，「麻煩版友們推薦看看有沒有哪間吃到飽比較OK的～台北附近比較實在CP值高的海產店也可喔！謝謝大家！」

▲網友想到buffet吃到飽餐廳享用螃蟹。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友想到buffet吃到飽餐廳享用螃蟹。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一曝光，瞬間引來不少網友同樣瘋狂敲碗詢問，「想知道+1」、「我也想知道」、「想知道+1！」、「這麼多人問想知道，如果真的有答案早就有人跳出來說了」、「推，求問QQ」。

不過，就有老饕反而搖頭直呼，「認真覺得如果想吃好螃蟹，去漁港買最好吃台灣的吃到飽餐廳再高級，螃蟹都沒有太好」、「直接去漁港買不就好了XDD」、「吃到飽餐廳的一定是水煮冷凍螃蟹，這種當季新鮮螃蟹怎麼可能吃的到，想吃就是漁港買了」、「吃到飽是冷凍的，冷凍就是不好吃啊」、「漁港新鮮卻無法吃到爽…總是兩難」、「漁港賣都賣不夠了......怎麼可能在buffet吃的到」；不過也有人緩頰，認為吃得開心才是最重要的。（編輯：陳雅雲）

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