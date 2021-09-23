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房市／人口紅利　台南這2區租屋量增最多

▲安南區去年租屋成交案量較前一年大幅成長。（圖／NOWnews資料照片）
▲安南區去年租屋成交案量較前一年大幅成長。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-23 18:00:00

根據政大信義不動產研究中心《房地產年鑑》，台南市2020年不分類型房屋出租成交量與前一年相較，大約有2成增幅，其中又以安南及新市區增幅最大。在地房仲分析，租屋需求來自南科及周邊工作機會所帶來的人口紅利，且由於供不應求狀況愈趨顯著，不僅推升租金，連帶影響買賣市場價量俱揚。

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資料顯示，與2019年相較，去年安南及新市區不分類型房屋的出租成交筆數成長46%至47%，為各主要行政區最高；進一步細分出租房屋類型，安南區以整層住家出租為主，新市則以獨立套房為主。

信義房屋安南安中店專員郭鎮彰表示，安南及新市區租屋需求量大增，主要來自於南科園區及周邊工作人口大增，由於傳統台南市中心多以在地人自住為主，也較少素地可蓋新建案，租屋供給量相對也比較少，租屋需求反而在有較多新建案的安南區，以及南科所在地的新市區最為明顯。

郭鎮彰表示，安南區過去以透天為主，即使是租屋市場，也以透天、套房為主，但去年以來，九份子重劃區等地開始有大樓建案陸續完工，2、3房物件也出現在租屋市場中。由於大樓屋齡普遍新，2房視有沒有附家具及其他條件，月租金落在1.8萬至2.2萬之間，3房租金則約3萬至3.2萬，幾乎逼近透天的租金行情，2年前安南區屋齡20多年透天，整棟租金在1.5萬至2萬之間，現在則約2.5至3萬元；不過，由於不少租屋族都是外地來到台南工作，一來不習慣住整棟透天，較偏好屋齡新的大樓，二來未必立刻有購屋需求，2、3房需求仍強。

至於新市區，其2房租金行情與安南相近，主力的套房則視坪數大小，月租金約落在6000至9000之間。郭鎮彰表示，由於鄰近園區，供不應求狀況更加明顯，很多物件都是當天上網求租，當天就可以租出去。

租屋難尋，租金又一直漲，是否令租屋族轉租為買意願提高？對此，郭鎮彰觀察，租賃市場需求多，最直接影響就是置產客湧入、建商獵地推案、推高土地取得成本，因此房價也不斷走揚；此外，房地合一2.0上路以後，屋主持有的時間也多會拉長，即使要轉租為買，也可能面臨供給量稀缺，或是房價越來越高的問題。

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