房市／人口紅利　台南這2區租屋量增最多

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信義房屋安南安中店專員郭鎮彰表示，安南及新市區租屋需求量大增，主要來自於南科園區及周邊工作人口大增，由於傳統台南市中心多以在地人自住為主，也較少素地可蓋新建案，租屋供給量相對也比較少，租屋需求反而在有較多新建案的安南區，以及南科所在地的新市區最為明顯。
郭鎮彰表示，安南區過去以透天為主，即使是租屋市場，也以透天、套房為主，但去年以來，九份子重劃區等地開始有大樓建案陸續完工，2、3房物件也出現在租屋市場中。由於大樓屋齡普遍新，2房視有沒有附家具及其他條件，月租金落在1.8萬至2.2萬之間，3房租金則約3萬至3.2萬，幾乎逼近透天的租金行情，2年前安南區屋齡20多年透天，整棟租金在1.5萬至2萬之間，現在則約2.5至3萬元；不過，由於不少租屋族都是外地來到台南工作，一來不習慣住整棟透天，較偏好屋齡新的大樓，二來未必立刻有購屋需求，2、3房需求仍強。
至於新市區，其2房租金行情與安南相近，主力的套房則視坪數大小，月租金約落在6000至9000之間。郭鎮彰表示，由於鄰近園區，供不應求狀況更加明顯，很多物件都是當天上網求租，當天就可以租出去。
租屋難尋，租金又一直漲，是否令租屋族轉租為買意願提高？對此，郭鎮彰觀察，租賃市場需求多，最直接影響就是置產客湧入、建商獵地推案、推高土地取得成本，因此房價也不斷走揚；此外，房地合一2.0上路以後，屋主持有的時間也多會拉長，即使要轉租為買，也可能面臨供給量稀缺，或是房價越來越高的問題。