加碼券怎勾才內行？網抖「解法」包中滿意：一堆人全選錯

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▲加碼券將於10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券。（圖／經濟部提供）

勾四個想要的中獎機率比較高沒錯啊，全勾你很可能抽到你不想要的券，你也會喪失其他想要的中獎資格，怎麼一堆人還不懂」。

不少人建議加碼券勾選「四種自己最想要的券」即可