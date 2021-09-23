加碼券怎勾才內行？網抖「解法」包中滿意：一堆人全選錯

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貼文一出，網友紛紛回應「我沒選i原券，感覺用不到」、「我搞不懂地方創生券是幹嘛用的？有哪些店家可以用啊」、「我也搞不懂到底要選什麼券」、「當然是全都勾才有更多機會」、「全勾當然中獎機會才是最大的啊，只是中獎後你不用就會浪費掉」、「全勾啊，沒中就算了」。
不過，也有網友認為「絕對要選自己喜歡的！不然你中了客庄券，還要跑去客家地區特定商店使用」、「如果你全選，第一週容易抽到少人選的，可能你抽到自己不想要的，就會浪費其他勾選名額」、「勾四個最想要的吧，以整體來說你全勾，可能第一週i原、創生這些比較少人選的都抽中就剩一種」、「勾四個想要的中獎機率比較高沒錯啊，全勾你很可能抽到你不想要的券，你也會喪失其他想要的中獎資格，怎麼一堆人還不懂」。
綜合網友意見，不少人建議加碼券勾選「四種自己最想要的券」即可，因為本次抽籤制度，一人最多就僅能中籤四次！假設某A先生勾了七項，最想要的排序為藝Fun券、動滋券、農遊券、國旅券、地方創生券、客庄券、i原券，但結果自己卻被抽到地方創生券、客庄券、i原券，那也表示，自己最想要的前四種券最多只能再中一張，因此選定四種想要的券，沒抽中也不覺得可惜，有抽中則是能妥善運用，不會有霸佔名額浪費的問題。（編輯：張嘉哲）