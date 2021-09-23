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加碼券怎勾才內行？網抖「解法」包中滿意：一堆人全選錯

▲除了行政院推出的振興券以外，各部會也推出加碼券，一共有8種，其中7種為全民可以登記抽獎。（圖／鍾東穎攝2021.09.16）
▲除了行政院推出的振興券以外，各部會也推出加碼券，一共有8種，其中7種為全民可以登記抽獎。（圖／鍾東穎攝2021.09.16）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 07:20:16

行政院所推出的五倍券22日開放數位綁定，首日上路就有高達207萬人綁定成功，紙本券則是從25日才開始預約，而除了五倍券以外，這次各部會推出的加碼券共有8類，除了前四百萬名數位綁定的人可獲得好食券以外，其餘包含藝Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券等都須登記抽籤。對此，就有網友討論「加碼券應該要怎麼勾啊？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「這次各部會都有推出加碼券，包括藝Fun券、動滋券、農遊券、地方創生券、客庄券、國旅券、i原券，想請問各位該選哪四個啊？聽說只選四個才容易中？真是有夠複雜的，請問各位選哪四個CP比較高啊？」

▲加碼券將於10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券，也就是說除了五倍券外，民眾可獲得最多4種加碼券外和好食券。（圖／經濟部提供）
▲加碼券將於10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券。（圖／經濟部提供）
貼文一出，網友紛紛回應「我沒選i原券，感覺用不到」、「我搞不懂地方創生券是幹嘛用的？有哪些店家可以用啊」、「我也搞不懂到底要選什麼券」、「當然是全都勾才有更多機會」、「全勾當然中獎機會才是最大的啊，只是中獎後你不用就會浪費掉」、「全勾啊，沒中就算了」。

不過，也有網友認為「絕對要選自己喜歡的！不然你中了客庄券，還要跑去客家地區特定商店使用」、「如果你全選，第一週容易抽到少人選的，可能你抽到自己不想要的，就會浪費其他勾選名額」、「勾四個最想要的吧，以整體來說你全勾，可能第一週i原、創生這些比較少人選的都抽中就剩一種」、「勾四個想要的中獎機率比較高沒錯啊，全勾你很可能抽到你不想要的券，你也會喪失其他想要的中獎資格，怎麼一堆人還不懂」。

綜合網友意見，不少人建議加碼券勾選「四種自己最想要的券」即可，因為本次抽籤制度，一人最多就僅能中籤四次！假設某A先生勾了七項，最想要的排序為藝Fun券、動滋券、農遊券、國旅券、地方創生券、客庄券、i原券，但結果自己卻被抽到地方創生券、客庄券、i原券，那也表示，自己最想要的前四種券最多只能再中一張，因此選定四種想要的券，沒抽中也不覺得可惜，有抽中則是能妥善運用，不會有霸佔名額浪費的問題。（編輯：張嘉哲）

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