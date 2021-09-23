男想領五倍券卻感到愧疚！「2理由」全場搖頭：這是振興
為提振國內經濟，行政院於日前公布振興五倍券方案，昨（22）日上午9時起開放民眾可至五倍券官網登記或進行數位綁定。不過，就有一名網友表示雖然想領取五倍券，卻列出「2原因」感到愧疚，而掀起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 10:54:20｜2021-09-23 11:29:10
原PO於PTT八卦板上以「領五倍卷感到很愧疚」為題發文，表示自己沒繳過稅，且疫情也沒影響到他，讓他無奈詢問「感覺我領這些錢真的很沒必要，難道只有我覺得不該領嗎？」
貼文曝光後，就引來不少網友搖頭直呼，「領呀！現在沒影響不表示之後不會有，如果真的良心過意不去可以給我」、「愧個鬼啦！領就對了」、「沒有什麼好愧疚的吧，政府給就拿啊」、「這是振興不是救濟，愧疚就多花一點」、「不領不花才該愧疚，你花掉是幫助市場」。
其中亦有人建議，「可以拿去買物資探望弱勢」、「領了買東西造福那些受影響的店家啊」、「那就花在你覺得值得領到這個錢的店家身上」、「拿去捐」、「捐做慈善，人or動物都可以」。（編輯：陳雅雲）
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