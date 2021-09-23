看形狀就知便便是否正常！美女營養師「7類型」解析狀況

轉眼間，4天連假已結束，你的便便都還好嗎？是上太多還是根本上不出來？美女營養師高敏敏就提醒大家，別急著沖馬桶，可以觀察一下黃金們是哪一種？用便便形狀來判斷消化道狀態跟飲食方針！她並分享「布里斯托糞便分類法（ Bristol stool form scale）」，依照外觀的不同，大致可分為7種類型，從而了解自己最近的便便情況是便秘、正常還是腹瀉？





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高敏敏指出，如果是便秘，通常會形成像羊便便或凹凸不平的形狀，可能缺乏水份或膳食纖維，腸道蠕動能力較差，或是情緒一直在緊張、興奮的狀態，也可能拉出羊咩咩般的便便。解決方式：1.喝水要足夠，幫助沖刷，建議每日喝體重x30-40（ml）的水量。2.每天至少3拳頭蔬菜＋2拳頭水果，補充膳食纖維及維生素。3.補充好油幫助腸道潤滑，可以以植物油或魚油為優先選擇。4.澱粉以全穀雜糧為主，少精緻澱粉。





高敏敏表示，若為正常大便，將會呈現一整條的成形便便，類似香蕉的滑順便便或是帶有大腸裂紋的條狀便，落水後會微微漂浮在水中，代表便便的水份足夠、不會太乾！如果纖維有吃夠，還會帶有一些氣孔。





▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

而若是便便呈現鬆散糊狀、滑黏塊狀、水水液狀，表示你可能有腹瀉的情況！趕緊找出原因，有可能是腸道環境差壞菌多、吃到不新鮮的食物、吃得過油過多或是情緒緊張、甚至是病毒性感染。解決方式：1.補充水、好菌、富含果膠的食物，可以雙向調節，像是優酪乳、優格、納豆、蘋果、香蕉，都能幫助腸道潤滑、順暢。2.避免辛辣刺激或是過甜過油的食物。





高敏敏也分享，除了看形狀，也可以聞一聞味道來分辨，正常健康的便便通常不會有太重的氣味，可能連在公共場所解便也不至於令人尷尬，但如果是便便惡臭，可能就是蛋白質食物吃太多、吃太油，像是炸雞、爌肉或時常大魚大肉等，若是味道偏酸甚至臭酸味則可能是澱粉（碳水化合物）食物吃太多，像是甜食、麵包、蛋糕等。至於正常健康的便便應該要是漂亮的黃褐色或金黃色，也不太會沾黏在馬桶或屁屁肛門口、不需要用太多的衛生紙擦就可以擦乾淨。





此外，高敏敏不忘提醒大家，以上只是大略的方向跟日常飲食方針，若實施解決辦法卻都沒有改善，一定要盡快就醫並釐清原因，希望大家都可以天天超順暢、有漂亮健康的便便。（編輯：許苡晴）





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