女綁定五倍券「秒刷卡噴1萬」！網急曝真相：規則搞錯了
因應疫情影響衝擊台灣經濟，行政院推出「振興五倍券」，昨（22）日正式開放民眾至官網進行數位綁定。然而，就有一名女網友開心透露成功綁定後，立馬拿信用卡刷了1萬多元，興奮詢問「會發五千下來給我嗎？」而引來許多人臉綠直喊「規則都沒讀！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 15:14:50｜2021-09-23 15:18:56
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己成功綁定數位五倍券後，立馬拿信用卡刷了10080元，文中她亦附上截圖證明，只見她於昨日晚間11點多刷卡付費，原PO文末也興奮嗨喊「會發五千下來給我嗎？」
貼文一出後，隨即引來眾人傻眼留言，「只是先開放綁定而已..又還沒開始...你現在刷了也沒回饋阿」、「你～太～超～前～了～吧！規則都沒讀」、「你現在刷並不會發給你5000哦」、「活動還沒開始，別衝動」、「10/8開始...你...快了」、「10/8以後刷的才算」。
甚至有許多網友笑喊，「刷7749次就可以囉！可以負債囉」、「衝動了！帳單繳完再刷一次就有了」、「那你要在破費一次喔，因為還沒開始，你都沒在看規則的嗎」、「少年欸就是太衝動了」、「當然會啊～會給你帳單啊」、「台灣經濟就靠你了」；但也有人貼心提供解方，若是網路消費應有7天退貨權益，「你可以先取消訂單，10/8再買一次」。
據了解，民眾於9月22日起可進入官網進行數位綁定，連結至「信用卡」、「電子票證」和「行動支付」等金融機構網頁綁定即可，不過要記得，正式消費時間是從10月8日開始，一直到明年4月30日截止使用。（編輯：陳雅雲）
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