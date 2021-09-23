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女綁定五倍券「秒刷卡噴1萬」！網急曝真相：規則搞錯了

▲振興五倍券於22日起開放民眾至官網進行數位綁定，卻有女網友成功綁定後立馬用信用卡消費1萬多元，讓許多人傻眼直呼「規則搞錯了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲振興五倍券於22日起開放民眾至官網進行數位綁定，卻有女網友成功綁定後立馬用信用卡消費1萬多元，讓許多人傻眼直呼「規則搞錯了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 15:14:50｜2021-09-23 15:18:56

因應疫情影響衝擊台灣經濟，行政院推出「振興五倍券」，昨（22）日正式開放民眾至官網進行數位綁定。然而，就有一名女網友開心透露成功綁定後，立馬拿信用卡刷了1萬多元，興奮詢問「會發五千下來給我嗎？」而引來許多人臉綠直喊「規則都沒讀！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己成功綁定數位五倍券後，立馬拿信用卡刷了10080元，文中她亦附上截圖證明，只見她於昨日晚間11點多刷卡付費，原PO文末也興奮嗨喊「會發五千下來給我嗎？」

▲網友貼出刷卡證明，嗨翻詢問「會發五千下來給我嗎？」（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲女網友貼出刷卡證明，嗨翻詢問「會發五千下來給我嗎？」（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文一出後，隨即引來眾人傻眼留言，「只是先開放綁定而已..又還沒開始...你現在刷了也沒回饋阿」、「你～太～超～前～了～吧！規則都沒讀」、「你現在刷並不會發給你5000哦」、「活動還沒開始，別衝動」、「10/8開始...你...快了」、「10/8以後刷的才算」。

甚至有許多網友笑喊，「刷7749次就可以囉！可以負債囉」、「衝動了！帳單繳完再刷一次就有了」、「那你要在破費一次喔，因為還沒開始，你都沒在看規則的嗎」、「少年欸就是太衝動了」、「當然會啊～會給你帳單啊」、「台灣經濟就靠你了」；但也有人貼心提供解方，若是網路消費應有7天退貨權益，「你可以先取消訂單，10/8再買一次」。

據了解，民眾於9月22日起可進入官網進行數位綁定，連結至「信用卡」、「電子票證」和「行動支付」等金融機構網頁綁定即可，不過要記得，正式消費時間是從10月8日開始，一直到明年4月30日截止使用。（編輯：陳雅雲）

▲《NOWnews今日新聞》特別彙整五倍券預約、登記時程，還有適用範圍，讓您一次了解。（圖/NOWnews製表）
▲《NOWnews今日新聞》特別彙整五倍券預約、登記時程，還有適用範圍，讓您一次了解。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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