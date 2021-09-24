房市／新北這三區空屋最高　與兩因素有關！

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對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，低度使用（用電）住宅以房屋稅籍資料統計，而淡水區的淡海新市鎮、板橋區的江翠北側重劃區、浮洲一帶、新店區的央北重劃區、五峰重劃區、安坑地區一帶推案較多，隨著交屋潮的提升，整體低度使用（用電）住宅的比例較高，也因這些地區置產比例不低，因此空屋比例較高。
信義房屋淡水北新店店長徐瑞陽表示，淡水區低度使用（用電）住宅宅數較多除了因為新成屋量體大，另一原因為淡海新市鎮中有為數不少的度假型住宅，這類度假型住宅總價親民，許多屋主旅居國外，約一年回國度假一次，因此大半年房屋皆無人使用。
而區域內置產客的比例也不少，也是影響低度使用（用電）住宅宅數的原因之一，不過徐瑞陽觀察，隨著房價上漲，置產的持有成本越來越高，因此許多置產屋主即使房屋沒有自住，也會出租，此因素的影響持續縮減中。
而板橋新成屋量體最大的地區為江翠北側重劃區，信義房屋板橋江翠店店長陳奕仁表示，江翠北側去年下半年陸續成屋、交屋，因為量體大、因此空屋量也高，部份自主屋主是剛交屋正準備入住，也有部份置產屋主是購買後等待出售時機，因此用電量低。
信義房屋新店中央店店長黃源祥表示，新店區有山有水，因此置產客比例不少，部份新店山區的別墅，高資產族群作為度假使用，不見得會時常入住，而五峰重劃區二期去年底剛交屋，入住率約只有一半，或是購屋後先裝潢因此空置的比例高。