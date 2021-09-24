COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／新北這三區空屋最高　與兩因素有關！

▲淡水區低度使用用電住宅宅數為新北市各行政區中最多。（圖／NOWnews資料照片）
▲淡水區低度使用用電住宅宅數為新北市各行政區中最多。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-24 08:30:00

內政部統計全台各縣市低度使用（用電）住宅數量，其中新北市低度使用（用電）住宅數量由高至低的前三名為淡水區、板橋區、新店區，專家表示，與重劃區新建房屋多、房屋使用用途有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部透過房屋稅籍資料與台電用電資料分析，將平均用電度數小於或等於60度（約中型冰箱及電視的月用電量）的住宅視為低度使用（用電）住宅，被視為空屋指標；據內政部公布，109年下半年新北市低度使用（用電）住宅，宅數最多的行政區前三名依序為淡水區1萬9969宅、板橋區1萬2846宅、新店區1萬203宅。

對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，低度使用（用電）住宅以房屋稅籍資料統計，而淡水區的淡海新市鎮、板橋區的江翠北側重劃區、浮洲一帶、新店區的央北重劃區、五峰重劃區、安坑地區一帶推案較多，隨著交屋潮的提升，整體低度使用（用電）住宅的比例較高，也因這些地區置產比例不低，因此空屋比例較高。

信義房屋淡水北新店店長徐瑞陽表示，淡水區低度使用（用電）住宅宅數較多除了因為新成屋量體大，另一原因為淡海新市鎮中有為數不少的度假型住宅，這類度假型住宅總價親民，許多屋主旅居國外，約一年回國度假一次，因此大半年房屋皆無人使用。

而區域內置產客的比例也不少，也是影響低度使用（用電）住宅宅數的原因之一，不過徐瑞陽觀察，隨著房價上漲，置產的持有成本越來越高，因此許多置產屋主即使房屋沒有自住，也會出租，此因素的影響持續縮減中。

而板橋新成屋量體最大的地區為江翠北側重劃區，信義房屋板橋江翠店店長陳奕仁表示，江翠北側去年下半年陸續成屋、交屋，因為量體大、因此空屋量也高，部份自主屋主是剛交屋正準備入住，也有部份置產屋主是購買後等待出售時機，因此用電量低。

信義房屋新店中央店店長黃源祥表示，新店區有山有水，因此置產客比例不少，部份新店山區的別墅，高資產族群作為度假使用，不見得會時常入住，而五峰重劃區二期去年底剛交屋，入住率約只有一半，或是購屋後先裝潢因此空置的比例高。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀