《魷魚遊戲》大出包！名片電話是真的 本尊崩潰：被打爆
近期剛上映的韓劇《魷魚遊戲》，才剛播出沒多久，在海內外都引發討論，其中，劇中角色可以透過一位特務給的名片，播打上頭電話表明自己想要參與遊戲，並獲得高額獎金，沒想到尷尬的是，該組電話號碼竟然「真實存在」，當事人在影集上架之後，不堪其擾，便向電視台投訴，要求相關單位協助處理。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 06:27:37
根據《朝鮮日報》報導，一位民眾接受《Money Today》訪問，崩潰表示「自從《魷魚遊戲》播出之後，生活嚴重受到干擾，手機的訊息24小時不停的在響，只因為片中的名片電話正是我使用10年的號碼，光是最近我就刪除了多達4000個陌生人電話」。
當事人更提到「由於劇情影響，太多觀眾基於好奇致電，且不分晝夜的都有人打進來，手機只要半天就會沒電」對於此事，Netflix內部相關人士也出面證實並回應「現在Netflix與Siren Pictures有認知到嚴重性，正在努力解決問題。」
《魷魚遊戲》從9月17日開始熱播，才剛上映不到短短一個禮拜，在各個社群平台都能見到討論蹤跡，是南韓首部以生存競賽為主題的劇集，故事主軸為456位參賽者當中，每個參賽者都因為欠下巨額債款而被受邀到遊戲場地，並要依序挑戰6個童年遊戲，最終獲勝的人則可以抱走獎金456億韓元，但過程相當驚險，且一但失敗即會喪命，劇情緊湊，一播出就引發熱烈迴響。（編輯：張嘉哲）