iPhone13來了！他半夜見「1幕」愣：在幹嘛 眾秒懂目的
iPhone13系列全新機種從發表之後，一直以來引發話題，在上禮拜17日開放預購之後，買氣搶搶滾，多種機型手速太慢都要等到10月中才拿得到實體機，而今（24）日也正是iPhone13系列機開賣日，不少果粉相當興奮。對此，就有網友分享自己半夜路過電信行時，發現已經有人在排隊，而且不只一人，當場讓他愣住。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 07:51:30
原PO在臉書社團「信義區三兩事」貼文指出「自己12點附近路過信義區某電信行，結果看到門口已經有人在排隊，這該不會是來排iPhone13的吧？但總感覺今年沒有往年那麼熱？」只見貼出的照片，四個男性就這樣坐在電信行門口，甚至有人還自備椅子，相當專業。
貼文一出，網友紛紛回應「只能說去對面A13買空機比較划算」、「蘋果官網按一按就能選喜歡的時間去A13和101拿了，不懂幹嘛排半夜」、「網路就可以下單幹嘛排」、「是不是很想要被記者採訪啊？」、「只覺得蘋果都沒有太大進步，這幾年都一樣」。
而也有內行網友表示「他們排的不是iPhone13本身，而是拼一個有沒有買一送一的活動，如果真的有就爽死了，賺爆」、「有些電信前五十名都會有高額的禮物，至於會送什麼都不知道」、「朋友在電信業上班，說前幾名都會有很好的獎品」。
而事實上，這些人寧願熬夜排隊也不願到官網預購領貨原因在於，各大電信業者為搶客，都會推出不同種的活動，例如先前就有婦人排隊搶iPhone11，竟然獲得買一送一的超狂福利，一口氣現賺4萬5千元；也有電信業對於前幾名購買者打出月租費免費兩年、買就送Apple Watch等等活動，吸引顧客上門光顧。（編輯：張嘉哲）