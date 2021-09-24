為何喜宴「最後一道」很多都是炸雞？真相曝光：新人內行
每每我們參加婚禮吃別人的喜宴，不論是流水席或者是高級餐廳，都會先瞧瞧桌上的菜單有哪些美味的菜色，但你是否有曾經吃過，宴客最後一道菜是「炸雞」的婚禮呢？近日，就有網友分享「有人有吃過喜宴最後一道是炸雞翅的嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 08:06:58
一般來說，我們參加喜宴時，往往最後一道菜都會是冰淇淋或者是水果，比較顯少會有鹹食的出現，不過，就有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「以前小時候最愛吃辦桌的最後一道菜，就是炸雞翅跟炸雞腿！有沒有人跟我一樣的？」貼文讓人好奇，炸雞放在最後一道的意義為何？
貼文一出，網友紛紛回應「不是都是水果嗎....炸雞是什麼概念」、「最後一道不是都是水果或冰」、「沒吃過炸雞的....」、「最後一道不是應該是大桶冰淇淋嘛」、「還真的沒看過炸雞腿或者炸雞翅的」、「有，可是現在沒有了，我如果結婚辦桌一定有這道收尾」、「我以後結婚也要用這道收尾，有聽說過典故」。
另外，也有內行人表示「炸G腿拿來最後打包用的」、「這是鄉下才有的菜色，辦桌炸雞腿是準備給客人外帶的，因為吃桌菜就很飽了，雞腿吃不完給外帶，是鄉下人給人吃飽又有得拿，菜尾給包回家分享家人，賓主盡歡」、「如果看到炸雞，表示這對新人很內行，顧及賓客周到，值得讚許」、「這是給客人打包的一道菜，不是要你真的吃，是給人家一種『有吃又有拿』的概念，新人很有誠意」。（編輯：張嘉哲）