考機車駕照「直線7秒」沒意義？答案一面倒：絕對會用到
台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，而近日就有網友在網路上表示疑惑「考機車駕照『直線7秒』是不是沒有意義？」沒想到網友們答案一面倒紛紛直言「絕對會用到」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 10:26:07
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「直線七秒對台灣交通安全有幫助嗎？」的文章表示，「台灣考機車的時候，像是筆試阿、過紅綠燈口要停止再開，其中有一關是直線七秒，不少一些剛考試的小朋友因為平衡感不好而在這關飲恨」，原PO更接著說「直線七秒對台灣的交通安全有幫助嗎？的確這可以訓練騎車穩定度，但穩定度只是其中一塊，像我就覺得實際騎乘路考比這更重要，比如說騎個兩公里，因為我對交通安全不是很專業，所以想來問問大家直線七秒的看法，有沒有直線七秒對台灣交通安全有沒有幫助的八卦啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「鑽車縫的時候用得到」、「鑽車縫基本功阿」、「連平衡感都沒有的沒資格騎機車」、「你連直線七秒都會翻車了，那為什麼要讓你上路騎車？」、「油門控制跟平衡感」、「考照實際上就考平衡感，不練好就別上路害人了！」、「鑽車縫必須的條件」、「最有幫助的一關」、「有 這應該算是最實用的技能吧」。
不過更有人點出「行車觀念」更為重要，「台灣人認為騎車技術比正確的觀念重要，停車技術不好會被笑，但不禮讓行人不會被罵」、「重點是路上滿路違規車」、「實際騎乘路考更重要，才能觀察騎車風格」。（編輯：王柏文）