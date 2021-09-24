婆媽到藥局「最愛問這題」！店員無奈 網秒懂：巨嬰時代
服務業站在第一線與客人互動，往往也能因此觀察到社會百態。就有位在藥局上班的女員工透露，發現婆婆媽媽來藥局買保健品或藥品時經常詢問「1問題」，而了解之後讓她不禁「心裡無限白眼」，文章發佈後獲得許多共鳴，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 12:43:11
原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，在藥局當小小員工，常遇到婆婆媽媽來買保健品或藥品時會詢問，「這個小朋友可以吃嗎？」而原PO為求慎重，都會細問小朋友多大？但通常聽到的答案卻是，「高三了」、「大學生、在學校住宿」、「快30了、在台北工作」。
原PO傻眼直言聽完答覆心裡無限白眼，強調自己也有小孩，「對小朋友的定義是幼稚園上國小以前才叫小朋友」，每次聽到小朋友都以為才幼稚園，不禁懷疑「是我認知錯誤嗎？」最後更笑稱「各位都是爸媽的巨大小朋友」。
不管多大都是婆媽口中「小朋友」的現象獲得廣泛共鳴，網友紛紛留言回覆說，「在長輩眼裡不管小孩幾歲都是小孩」、「長輩的眼裡，不管小孩長多大，都認為還是小朋友」、「我家小朋友外套忘在教室要問哪裡，我家小朋友忘記註冊時間怎麼辦，我家小朋友什麼時候放暑/寒假，這是『大學』總機三不五時會接到的」、「媽寶無誤」、「他只是個孩子啊」、「我媽經常跟我說『你還小，等你長大就知道了』，這種話她目前已講了足足38年」、「可怕的巨嬰時代」。（編輯：倪浩軒）