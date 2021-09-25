房市／信義房屋podcast　林之晨談電信業永續治理

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林之晨表示，2020道瓊永續指數（DJSI）公布評選結果，台灣大再度名列全球電信業第一，有此佳績，與台灣大哥大以ESG視為核心價值有密切關係。台灣大哥大的永續願景，一直都以ESG為核心，有三個有所為、一個有所不為；有所為的部分，從ESG的三層面落實，在公司治理層面，台灣大的企業社會責任委員會由董事長蔡明忠直接督導，由最高層直接重視，更顯示公司治理「將ESG視為核心，而不是賺了錢才兼著做的事情」。
而在ESG的環境層面，林之晨指出，去年台灣大是道瓊永續指數（DJSI）全球電信業第一名，接下來10年希望最快在2030年、最遲在2040年就能「百分百使用再生能源」，而電信業的事業廢棄物規定只能「處置」、無法「再利用」，他們也不斷向政府倡議，希望法令能鬆綁，讓事業廢棄物回收再利用，對環境的衝擊降到最低。
而在ESG的社會層面，林之晨表示，行動工具讓社會各階層的族群透過網路服務獲得學習機會的平等，因此台灣大透過電信與旗下的電商，照顧弱勢需求，例如為上萬名學生提供免費上網服務、英文學習電子書，縮短城鄉學習差距，也固定至偏鄉15校教學程式教育，讓數位落差大的鄉鎮孩子可以習得數位時代所需的素養。
而有所不為的部分，林之晨提及，台灣大雖有使用綠電的需求，但卻選擇不買綠電憑證，原因是企業要達到百分百綠能目標，大多會從綠電憑證交易平台購買綠電憑證，但台灣綠電交易市場目前供給量遠小於需求量，因供給量不足，企業直接去購買綠電憑證，就成為零和遊戲「我買了，其他企業就少買了」。
林之晨表示，如果企業買了很多綠電憑證，達成百分百綠能的目標，但僅是獨善其身，台灣綠電交易環境供給量不足的問題仍然存在，台灣大從「消費方」轉為「供給方」，投資綠電廠建設，今年投資綠電計畫將規模成長，首年在陸域風電領域的投資金額大約落在3-5億元，由增加綠能供給量從源頭解決問題。
在節目中，許士軍也和林之晨談到了電信業常用的「吃到飽方案」衍生出的倫理問題，吃到飽鼓勵用戶overeat，其實也會衍生出一些社會負擔，對環境也一些負面影響。另外針對最常遇到的用戶隱私的問題，林之晨也提出他的見解，對於企業來說，並不需要客戶個人資料，而是需要知道用戶偏好，提供客戶更符合效率產品，因此如何在去識別化的狀況下，達到精準行銷也是未來營運重點課題。