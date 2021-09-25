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房市／信義房屋podcast　林之晨談電信業永續治理

▲台灣大哥大總經理林之晨(中)在信義房屋企業倫理podcast上談電信業的永續治理。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣大哥大總經理林之晨(中)在信義房屋企業倫理podcast上談電信業的永續治理。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-25 08:00:00

電信業如何永續治理？全台首檔企業倫理podcast「士說新語‧秀倫理」節目，第2集邀請台灣大哥大總經理林之晨談電信業對於永續治理的有所為與有所不為，台灣大以ESG為發展核心，訂定最快2030年百分百使用綠電的目標，並在偏鄉教導程式教育、提供數位學習工具等，縮短城鄉間的數位學習差距。

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為促進大眾對企業倫理與永續發展等議題的關注，信義房屋、信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會共同推出的「士說新語‧秀倫理」podcast節目，找來國內管理學大師許士軍與銘傳大學國企系教授胡秀華擔任主持人，邀請產業名人、專家學者進行跨域對談。節目第2集邀請台灣大哥大總經理林之晨談「超越想像，看見5G電信的新治理」。

林之晨表示，2020道瓊永續指數（DJSI）公布評選結果，台灣大再度名列全球電信業第一，有此佳績，與台灣大哥大以ESG視為核心價值有密切關係。台灣大哥大的永續願景，一直都以ESG為核心，有三個有所為、一個有所不為；有所為的部分，從ESG的三層面落實，在公司治理層面，台灣大的企業社會責任委員會由董事長蔡明忠直接督導，由最高層直接重視，更顯示公司治理「將ESG視為核心，而不是賺了錢才兼著做的事情」。

而在ESG的環境層面，林之晨指出，去年台灣大是道瓊永續指數（DJSI）全球電信業第一名，接下來10年希望最快在2030年、最遲在2040年就能「百分百使用再生能源」，而電信業的事業廢棄物規定只能「處置」、無法「再利用」，他們也不斷向政府倡議，希望法令能鬆綁，讓事業廢棄物回收再利用，對環境的衝擊降到最低。

而在ESG的社會層面，林之晨表示，行動工具讓社會各階層的族群透過網路服務獲得學習機會的平等，因此台灣大透過電信與旗下的電商，照顧弱勢需求，例如為上萬名學生提供免費上網服務、英文學習電子書，縮短城鄉學習差距，也固定至偏鄉15校教學程式教育，讓數位落差大的鄉鎮孩子可以習得數位時代所需的素養。

而有所不為的部分，林之晨提及，台灣大雖有使用綠電的需求，但卻選擇不買綠電憑證，原因是企業要達到百分百綠能目標，大多會從綠電憑證交易平台購買綠電憑證，但台灣綠電交易市場目前供給量遠小於需求量，因供給量不足，企業直接去購買綠電憑證，就成為零和遊戲「我買了，其他企業就少買了」。

林之晨表示，如果企業買了很多綠電憑證，達成百分百綠能的目標，但僅是獨善其身，台灣綠電交易環境供給量不足的問題仍然存在，台灣大從「消費方」轉為「供給方」，投資綠電廠建設，今年投資綠電計畫將規模成長，首年在陸域風電領域的投資金額大約落在3-5億元，由增加綠能供給量從源頭解決問題。

在節目中，許士軍也和林之晨談到了電信業常用的「吃到飽方案」衍生出的倫理問題，吃到飽鼓勵用戶overeat，其實也會衍生出一些社會負擔，對環境也一些負面影響。另外針對最常遇到的用戶隱私的問題，林之晨也提出他的見解，對於企業來說，並不需要客戶個人資料，而是需要知道用戶偏好，提供客戶更符合效率產品，因此如何在去識別化的狀況下，達到精準行銷也是未來營運重點課題。

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