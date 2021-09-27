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房市／台中個人收入增不到2成　房價漲6成

▲縣市合併至今，台中市家戶收入水平增幅，仍追不上房價的漲幅。（圖／NOWnews資料照片）
▲縣市合併至今，台中市家戶收入水平增幅，仍追不上房價的漲幅。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-27 08:00:00

統計顯示，縣市合併至去年共9年之間，台中市平均每戶收入及可支配所得大約有17%至18%成長，唯平均購屋總價的漲幅卻逾6成。收入追不上房價，在地房仲觀察到買方購屋趨勢相較以往至少有3個不同之處，包括越買越遠、越買越小，此外，靠家人資助或先去借信貸的比重也變高了。

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根據台中市府歷年家庭收支調查，2020年與縣市合併後的2011年相較，平均每戶收入從110萬346元，提升至129萬元，增幅約17%，平均每戶可支配所得則從91萬5341元，提升至108.3萬元，增幅約18%。不過，根據信義房屋統計台中市每年住宅平均總價，從696萬上升至1144萬，漲幅高達64%，換言之，雖然過去9年來，家戶無論收入或可支配所得都有成長，但增幅依然跟不上房價的漲勢。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡指出，近年因資金衝入房地產市場、低利環境、稅制、土地取得成本等因素，顯著推升房價，不光是台中有收入追不上房價的現象，各縣市或多或少也都有。因此，除非購屋族本身資金比較充裕或有家人支持，否則若有購屋的剛性需求，一般會建議「由外圍買進來」，以台中為例，烏日、太平、海線地區都是房價相對市區親民的地點。

不過，外圍蛋白區在生活機能及通勤距離上，的確較不如市區，郎美囡說，也會有不少購屋族仍想住在蛋黃區，不得不將屋齡、坪數等條件放寬，勢必得有取捨。

信義房屋中科國安店店長洪振祐也觀察到3個近年明顯轉變的購屋趨勢。首先，預算有限的買方不斷外溢，購屋地點從蛋黃區至蛋白區，甚至漸漸從蛋白區買到蛋殼區；其次，1房或2房的中小坪數物件越來越受歡迎，多是首購族先求有再求好，先買小宅、未來再換屋；第三，由於收入及存款追不上房價，湊足頭期款也變成一大難題，家人資助買房或是自己先去信貸的比重越來越高。

不過，洪振祐也提醒，一般仍較不建議以信貸方式湊頭期款，一來利率較高，二來信貸會增加個人負債比，要申辦房貸時，可能會影響貸款成數，最嚴重可能導致貸不到原本預期的金額，現今又不足，而被迫違約的狀況，購屋前更要審慎評估財務狀況及個人還款能力。

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