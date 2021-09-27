房市／台中個人收入增不到2成　房價漲6成

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大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡指出，近年因資金衝入房地產市場、低利環境、稅制、土地取得成本等因素，顯著推升房價，不光是台中有收入追不上房價的現象，各縣市或多或少也都有。因此，除非購屋族本身資金比較充裕或有家人支持，否則若有購屋的剛性需求，一般會建議「由外圍買進來」，以台中為例，烏日、太平、海線地區都是房價相對市區親民的地點。
不過，外圍蛋白區在生活機能及通勤距離上，的確較不如市區，郎美囡說，也會有不少購屋族仍想住在蛋黃區，不得不將屋齡、坪數等條件放寬，勢必得有取捨。
信義房屋中科國安店店長洪振祐也觀察到3個近年明顯轉變的購屋趨勢。首先，預算有限的買方不斷外溢，購屋地點從蛋黃區至蛋白區，甚至漸漸從蛋白區買到蛋殼區；其次，1房或2房的中小坪數物件越來越受歡迎，多是首購族先求有再求好，先買小宅、未來再換屋；第三，由於收入及存款追不上房價，湊足頭期款也變成一大難題，家人資助買房或是自己先去信貸的比重越來越高。
不過，洪振祐也提醒，一般仍較不建議以信貸方式湊頭期款，一來利率較高，二來信貸會增加個人負債比，要申辦房貸時，可能會影響貸款成數，最嚴重可能導致貸不到原本預期的金額，現今又不足，而被迫違約的狀況，購屋前更要審慎評估財務狀況及個人還款能力。