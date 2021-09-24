養蠶寶寶成童年回憶！網納悶：有啥幫助　科博館揭4優點

想必很多人小時候因為學校的自然教育課程，都會有養蠶寶寶的經歷，除了得從幼蟲期間用心照顧、餵養桑葉，直到最後蠶寶寶結繭成蛾，一路以來所花費的心力與經驗都是培養生命科學教育的方式，不過日前也有網友們回憶起這段日子，笑稱「誰可以告訴我，養這個對我的國小課業與人生有什麼幫助？」，話題曝光後掀起熱議，更釣出國立自然科學博物館給出專業回應。

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飼養蠶寶寶是許多台灣民眾對於國小時期的童年回憶，當時到福利社購買桑葉更是下課時段的必去行程之一，不過如今回想起來，有民眾就納悶除了「新鮮、有趣」外，養蠶寶寶「對我的國小課業與人生有什麼幫助？」，不少網友也紛紛留言表示自己曾因有不夠悉心照料而害死蠶寶寶、甚至害怕觸碰的「童年陰影」。

▲不少人童年時都養過蠶寶寶，但回想起來卻不知道「養這個對國小課業與人生有什麼幫助？」（圖／翻攝維基百科）

而日前科博館就透過臉書回應，盤點了4個養蠶寶寶的有趣好處。首先就是可以見證昆蟲「完全變態」階段，像蠶寶寶就是經歷了卵、幼蟲、蛹、成蟲這4個階段的昆蟲；第二點是可以培養「照養能力」，因為蠶寶寶小時得吃嫩葉，成蟲時得吃荖葉，必須有計劃地摘取保存桑葉，秉持先進先出原則，洗淨後擦乾封袋冷藏，而生長環境也得保持通風，生病的蠶寶寶甚至要隔離。

接著科博館認為，第三項優點是能「訓練觀察力」，尤其是要分辨卵是否受精、受精後是否有持續發育、變色，觀察孵化的蟻蠶，並且要能用適當的工具挑起、整理環境，這些都是相當程度的訓練，最後「養蠶寶寶對人生的幫助」就包含幫助學生面對生命百態、思考與人的關係，例如遇到養不下去、被螞蟻包圍，或突然「烙賽橫死」該怎麼應對等等。（編輯：楊智傑）