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秋分換季「關節卡卡」？營養師教你9種吃法：能強健筋骨

▲秋分換季時，總是會聽見有人「關節卡卡」的聲音，對此，營養師高敏敏也分享了9種營養吃法。（示意圖／取自pixabay）
▲秋分換季時，總是會聽見有人「關節卡卡」的聲音，對此，營養師高敏敏也分享了9種營養吃法。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-24 19:32:05

昨（23）日二十四節氣中的秋分，而在秋分換季時，總是會聽見有人「關節卡卡」的聲音，甚至蹲下還會發出像是機器生鏽的咔咔聲，對此，美女營養師高敏敏也分享了「保養關節」的9大營養吃法，讓你趁此時節好好保養關節、強健筋骨。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
營養師高敏敏分享了「保養關節」的9大營養吃法，提供給敏感的你，保持肌肉、筋骨、關節的活力，增加他們的靈活強度。

第一「Omega-3好油」，減少發炎情形、抑制發炎因子「前列腺素」，有效降低關節炎發生率、舒緩紅腫熱痛，推薦食物有：藻類、鮭魚、亞麻仁籽油、魚類；第二「好的蛋白質」，是構成筋骨關節的重要原料，推薦食物有：蛋、肉類、豆類、乳製品；第三「柑橘類食物」，類黃酮能幫助抗氧化，減少發炎反應，薦食物：柳橙、柚子、香吉士、檸檬。

第四「十字花科」，有機硫化物的抗氧化力，幫助筋骨修復，推薦食物有：花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔；第五「類胡蘿波素」，具抗氧化功效，幫助滑液粘膜修復、保護關節軟骨跟周圍肌腱韌帶、滑液囊等組織，推薦食物有：南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜；第六「維生素C」，是人體生合成膠原蛋白的重要材料，推薦食物有：芭樂、柳橙、莓果、蘋果。

▲美女營養師高敏敏分享了「保養關節」的9大營養吃法，讓你趁此時節好好保養關節、強健筋骨。（圖／高敏敏營養師
▲美女營養師高敏敏分享了「保養關節」的9大營養吃法，讓你趁此時節好好保養關節、強健筋骨。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
第七「維生素E」，保護關節軟骨及肌腱韌帶等等組織、延緩關節老化。推薦食物有：酪梨、芝麻、腰果、花生；第八「」，預防老化，改善退化性關節炎，推薦食物有：蝦、大蒜、全穀、小麥胚芽；第九「輔助營養素」，幫助筋骨修復，改善關節潤滑、軟骨支撐，推薦攝取營養素：葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸、膠原蛋白。

高敏敏說，除了以上好的營養素以外，也可以避免攝取以下「易促發炎食物」，像是「精製糖、含糖飲料、點心」、「過多飽和脂肪酸、豬油、牛油、炸物」、「加工、醃製食品」。

最後，她也提醒，雖然關節發炎可以透過攝取食物營養來做改善，但未好轉或更嚴重時還是必須就醫，別再讓自己的身體「卡來卡去」了，希望大家都能依循節氣，好好保養身體的任何環節。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團高敏敏 營養師授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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