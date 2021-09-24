秋分換季「關節卡卡」？營養師教你9種吃法：能強健筋骨

昨（23）日二十四節氣中的秋分，而在秋分換季時，總是會聽見有人「關節卡卡」的聲音，甚至蹲下還會發出像是機器生鏽的咔咔聲，對此，美女營養師高敏敏也分享了「保養關節」的9大營養吃法，讓你趁此時節好好保養關節、強健筋骨。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

第一「Omega-3好油」，減少發炎情形、抑制發炎因子「前列腺素」，有效降低關節炎發生率、舒緩紅腫熱痛，推薦食物有：藻類、鮭魚、亞麻仁籽油、魚類；第二「好的蛋白質」，是構成筋骨關節的重要原料，推薦食物有：蛋、肉類、豆類、乳製品；第三「柑橘類食物」，類黃酮能幫助抗氧化，減少發炎反應，薦食物：柳橙、柚子、香吉士、檸檬。





第四「十字花科」，有機硫化物的抗氧化力，幫助筋骨修復，推薦食物有：花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔；第五「類胡蘿波素」，具抗氧化功效，幫助滑液粘膜修復、保護關節軟骨跟周圍肌腱韌帶、滑液囊等組織，推薦食物有：南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜；第六「維生素C」，是人體生合成膠原蛋白的重要材料，推薦食物有：芭樂、柳橙、莓果、蘋果。





▲美女營養師高敏敏分享了「保養關節」的9大營養吃法，讓你趁此時節好好保養關節、強健筋骨。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏分享了「保養關節」的9大營養吃法，讓你趁此時節好好保養關節、強健筋骨。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

維生素E

硒

輔助營養素

高敏敏說，除了以上好的營養素以外，也可以避免攝取以下「易促發炎食物」，像是「精製糖、含糖飲料、點心」、「過多飽和脂肪酸、豬油、牛油、炸物」、「加工、醃製食品」。





最後，她也提醒，雖然關節發炎可以透過攝取食物營養來做改善，但未好轉或更嚴重時還是必須就醫，別再讓自己的身體「卡來卡去」了，希望大家都能依循節氣，好好保養身體的任何環節。（編輯：郭佩蓉）





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