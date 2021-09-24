資料遭駭客加密勒索！老爸裝可憐「殺價成功」　網全笑翻

近年詐騙手法多樣，勒索軟體更大行其道，潛藏在網頁或釣魚信件中誘導下載，趁民眾沒有防備駭入電腦竊取個資或將所有資訊加密，要求付出「贖金」才能解鎖。日前就有名女網友分享了自己爸爸遭駭客勒索後，卻努力用破英文交涉，更不斷殺價試圖向駭客博取同情，完整經歷曝光後也讓不少網友跟著「笑出腹肌」。

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這位女網友日前在社群論壇《Dcard》上以幽默方式記錄了自己老爸遭駭客勒索的經歷，他提到父親的電腦內存有公司重要資料，當時發現被駭後只能在第一時間拔掉電源插頭，只有部分檔案遭駭和加密封鎖，駭客更藉此要求付300美元（約新台幣8199元）才會解鎖。

▲美國近日與歐盟、北約聯合指控中國對全球進行網攻。駭客竊密示意圖。（圖／取自Pixabay）

有趣的是，知道自己被勒索後，這個奇葩老爸竟然開始用自己的破英文開始撰寫「殺價信」求情，信中雖文法詭異結構有誤，但用字遣詞中卻不斷強調自己生活相當艱困「我比你更需要錢」、「若不給殺價，就不想活了」等等，原PO也笑稱「平時工作起來很嚴肅的老爸，沒想到裝起可憐來，還有模有樣呢」。

而駭客似乎也被父親誠懇的「求情信」打動，最後同意以100美元（約新台幣2732元）讓他贖回檔案資料，更讓原PO訝異的是，父親居然還繼續回信要求駭客教他「如何防止被駭」，而駭客也非常講道義毫不藏私，大方回信提醒原PO父親要保持習慣提高資安意識，「不要隨意地開放區域網路（網路與共用中心）、更換強度強的密碼、記得每天備份、記得定期更新軟體」，更在信中指出他們是很講求「誠信」的

▲奇葩老爸的「求情信」成功殺價，更讓駭客願意告訴他防駭的訣竅。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

完整經歷曝光後也造成熱烈迴響，不少網友紛紛留言稱讚原PO父親高EQ作法，「欸！這招很厲害耶！（筆記筆記)...以後詐騙集團可能都要被殺價了」、「殺價文可以借抄嗎？我爸中勒索病毒3次了」、「駭客竟然滿講武德的」「打折還附贈資安教學，三千塊的電腦課沒有很貴」，也有過來人分享相關案例「記得付錢會解喔，某堂課的教授有被駭過就乖乖去付錢贖回了」、「中了勒索軟體繳贖金可以拿回檔案，而且殺價是可行的，不過也很多付了贖金，（資料）仍拿不回來的案例」。（編輯：楊智傑）