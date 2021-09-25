印度神童最新預言！「2國家」遭點名 明年重災時機曝光
印度神童阿南德（Abhigya Anand）屢次預言全球疫情成功，瞬間在全球受到關注，近日他又發出新的預言，內容指出天有異象將帶來巨大的衝擊，且「中國」將會是首當其衝的國家，而在明年三月至四月還會有一波「震驚世界的災難」，預言曝光後，再度引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 09:40:20
阿南德21日在個人YT上傳最新影片表示，9月13日可以說是占星學中很重要的一天，天文攝影家拍到了一個不明物體，有可能是一顆撞擊到木星表面的小流星，而接下來會有衝擊的原因在於，木星將會逆行，然後回到水星，接著木星進入摩羯座後，首當其衝影響的國家就是「中國」。
阿南德透露，中國之所以會受到最大影響，在於「木星絕大程度就代表中國」，新冠疫情可能又再度爆發，經濟以及股市也會連帶受到影響，且這波是長期的，在未來一年，中國的經濟體都會受到波及，而近期已經發生股市泡沫的印度，也將會進一步擴大。
至於全球影響，阿南德表示，一連串的衝擊事件將在今年12月10日同時發生，且在明年三月到四月時，還會發生震驚全球的系統性災難，還需特別關注。事實上，過去阿南德預言中就有提到，世界要在這波疫情動盪影響，必須要等到2023年4月，發生「大重整」，全球經濟才會再度重整並大幅成長。（編輯：張嘉哲）