COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印度神童最新預言！「2國家」遭點名　明年重災時機曝光

▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢，在全球引發關注。（圖/阿南德YT）
▲印度神童阿南德多次預言國際疫情情勢，在全球引發關注。（圖/阿南德YT）

編輯中心/綜合報導

2021-09-25 09:40:20

印度神童阿南德（Abhigya Anand）屢次預言全球疫情成功，瞬間在全球受到關注，近日他又發出新的預言，內容指出天有異象將帶來巨大的衝擊，且「中國」將會是首當其衝的國家，而在明年三月至四月還會有一波「震驚世界的災難」，預言曝光後，再度引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿南德21日在個人YT上傳最新影片表示，9月13日可以說是占星學中很重要的一天，天文攝影家拍到了一個不明物體，有可能是一顆撞擊到木星表面的小流星，而接下來會有衝擊的原因在於，木星將會逆行，然後回到水星，接著木星進入摩羯座後，首當其衝影響的國家就是「中國」。

▲印度神童阿南德預言有可能出現新的「Delta＋」病毒，新一波疫情恐怕即將來臨。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲印度神童點名中國將可能面臨新的一波疫情考驗。（示意圖／NOWnews資料照片）
阿南德透露，中國之所以會受到最大影響，在於「木星絕大程度就代表中國」，新冠疫情可能又再度爆發，經濟以及股市也會連帶受到影響，且這波是長期的，在未來一年，中國的經濟體都會受到波及，而近期已經發生股市泡沫的印度，也將會進一步擴大。

至於全球影響，阿南德表示，一連串的衝擊事件將在今年12月10日同時發生，且在明年三月到四月時，還會發生震驚全球的系統性災難，還需特別關注。事實上，過去阿南德預言中就有提到，世界要在這波疫情動盪影響，必須要等到2023年4月，發生「大重整」，全球經濟才會再度重整並大幅成長。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀