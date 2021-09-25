台大暗黑內幕曝光！他考進看清「1件事」　資優生全認了

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▲一名台大生表示，與其景仰台大，不如在出社會找工作、申請國外學校時，看別人接不接受來得實在。（示意圖／取自unsplash）

你有高機率在大一時認清『我就爛』的情況，班上總會有幾個奧數金牌高中生來摧毀你的信心

沒唸過的人根本很難想像台大生在台大內還在爭高下

現在早就已經不是頂大時代，就一堆人還在頂大來頂大去，選系時代已經來臨了好嗎