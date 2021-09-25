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台大暗黑內幕曝光！他考進看清「1件事」　資優生全認了

▲在台灣大學林立，總有那麼幾間大學被許多人景仰，被稱之為「頂大代表」，例如台大、清大、交大等等。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲在台灣大學林立，總有那麼幾間大學被許多人景仰，被稱之為「頂大代表」，例如台大、清大、交大等等。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-25 10:03:26

在台灣大學林立，總有那麼幾間大學被許多人景仰，被稱之為「頂大代表」，例如台大、清大、交大等等，這些學校只要一講出口，就約莫會有8成的人聽到後為之讚嘆，但近日，就有一名台大生出面表示「其實考上頂大真的沒有什麼了不起的，這也是自己考進台大後的領悟」，其原因曝光後，引發熱烈討論。

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一名台大生在「Dcard」貼文指出「遙想當年考大學也沒什麼頂不頂大的，現在光是一個稱呼也可以戰成這樣，給你個頂大稱呼出國還不是沒人認識，考上『頂大』確實沒什麼了不起的，但一堆考不上的人集體嘴砲有意思嗎？我覺得與其在Dcard上戰校系、討論頂大不頂大，不如認清自己的實力比較重要 ，不要當一個自以為不錯的井底之蛙。」

▲原來，原PO是利用繁星計畫上台大，因為自己的成績並非最頂尖，因而讓同學心生嫉妒。（示意圖／取自unsplash）
▲一名台大生表示，與其景仰台大，不如在出社會找工作、申請國外學校時，看別人接不接受來得實在。（示意圖／取自unsplash）
「念台大有個好處，你有高機率在大一時認清『我就爛』的情況，班上總會有幾個奧數金牌高中生來摧毀你的信心，常常有人說台大生很傲慢，確實我們都有身為台大生的驕傲，但我覺得我們比任何人都清楚自己的實力在哪，至少不會自以為是到認為跟真正的天才『差不多』，與其跟其他學校比自己的校系跟成績，還不如出社會找工作、申請國外學校時，看別人接不接受來得實在。」

貼文一出，釣出不少頂大生回應「當年在台大被電得跟狗一樣，沒唸過的人根本很難想像台大生在台大內還在爭高下」、「大家都只看光環啊，殊不知在裡面，被電爆的人多的是」、「現在早就已經不是頂大時代，就一堆人還在頂大來頂大去，選系時代已經來臨了好嗎」、「出社會還不是看薪資單，房仲、保險、直銷業績做的嚇嚇叫照樣可以嗆爆頂大生，各位懂沒」、「出社會才能證明一切，念台大真的沒什麼了不起的」、「但說實話，你是頂大生發這篇才有人認同，要是換個私立科大，這篇肯定被嗆爆」。（編輯：張嘉哲）

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