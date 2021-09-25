別問同事薪水！他偷瞄愣：完全不知道 真實淺規則曝光
當我們投入職場的時候，總是會遇到來自不同背景的同事，而即便在同一職位上，也可能因為資歷以及學歷等原因，導致薪水級數不相同。近日，就有網友分享自己不小心偷瞄到同事的薪水，卻意外發現殘酷真相，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 13:10:18
原PO在「Dcard」貼文指出「今天不小心看到，因為對方也沒避諱的放在桌上，我剛好去找他就看到了，我跟他是同期進來，都是實習生，然後他比我多3K….他公立科大，非相關科系，從零學；我私立，相關科系，總之覺得有點不平衡，但讓我體驗到學歷真的有差，平常也都我先學然後教他…實習生原則上沒談薪水的餘地，我只是想上來講講」。
貼文一出，網友紛紛回應「你教他還比他少難怪不平衡，除了要做自己份內，還要教他還少他3K」、「可能面試的時候人家比較厲害吧」、「除了學歷之外，面試也相對重要」、「學歷真的有差，我跟我帶的人差6k，但我是自己不愛念書，也只講講而已」、「除非是執照系，不然不是一直是公立大學薪水會高於私立大學一點嗎」。
另外，也有不少人抖出職場薪水內幕「聽學長說過他們公司核薪制度，國立比私立多3000，普大比科大多2000，碩士比學士多5000，多益成績過標準多1000」、「跟同事熟了才知道他薪資比我多2k多，我私立大，他國立後段大，講真的他程度沒很好，但就是面試比我好」、「除非你是某些需要特殊能力的單位，不然學歷就是第一份工作有差而已，因為剛出社會沒有工作經驗，只好用學歷評價你」。（編輯：張嘉哲）