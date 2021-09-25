別問同事薪水！他偷瞄愣：完全不知道　真實淺規則曝光　

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▲原PO意外發現自己與同事同職位，但薪水卻有差別。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

聽學長說過他們公司核薪制度，國立比私立多3000，普大比科大多2000，碩士比學士多5000，多益成績過標準多1000