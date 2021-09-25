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YouTuber不好當！半年新手吐受挫心聲：以為拍影片很簡單

▲時下許多年輕人夢想成為YouTuber，但其實YouTuber的工作內容並不簡單。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲時下許多年輕人夢想成為YouTuber，但其實YouTuber的工作內容並不簡單。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-25 14:45:18

隨著網路世代的來臨，影音創作者「YouTuber」成為一項熱門的工作，不少人搶當YouTuber，在網路上創造出不少有趣的事物，不過想成為一個出色的YouTuber，真的沒想像中簡單。就有位今年4月才創建頻道的新手YouTuber，大方分享個人的「受挫心聲」，列出4項心得，直呼若沒有熱忱真的「早就陣亡了！」

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▲「Youtuber」時代來臨，網路已經取代傳統平台，成為大眾最常接觸的媒體。（圖／翻攝youtube頻道）
台灣YouTuber類型眾多，每種風格都各有觀眾喜愛。（圖／翻攝YT@pewdiepie、YT@Panpiano、YT@反正我很閒、FB@這群人
原PO在Dcard發勸世文，直言想當YouTuber新手真的要三思。隨後分享個人心路歷程，今年4月與朋友合作開頻道後，跨入YouTuber領域近半年來整理出的4項「受挫心得」如下：

1.一開始以為拍影片很簡單，平常聊的很開，但碰到攝影機突然變得話很少，重點還一直口吃咬螺絲，而且會發現其實自己講話根本沒什麼內容。

2.以為好看的畫面是靠好設備而來，結果攝影機買了、燈具也買了，花了一筆錢後才發現，畫質雖然提升但畫面依然缺少豐富性，硬體的機器固然重要，但拍片的想法技術其實更關鍵。

3.剪片真的必須要有一個好的電腦和軟體，一般電腦設備根本跑不動，剪到一半還會當機，10分鐘的影片轉出還要花2個小時的時間，成品有時候還會「跳針」。

4.一開始很怕收到別人負評，搞得自己壓力超大，還因此去看精神科醫生。調整心態後才發現，比起負評，沒人看更可怕。

原PO最後感慨直言，覺得一部影片真的很難做，「真心佩服那些一直往前進的YouTuber，如果我對這個部分沒有熱忱的話，應該很早就陣亡了」。文章發佈後獲得許多共鳴，網友紛紛在底下留言回覆說，「重點是現在台灣市場幾乎飽和，就算運氣好突然爆紅，沒滿足觀眾也是會慢慢下坡」、「拍片的動機原本就是當興趣，變成賺錢工具本來就不容易」、「每個行業起步都是難，加油」。（編輯：倪浩軒）

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