江啟臣連任落空！他PO「黨務主管」大合照：以國民黨為榮

國民黨主席選舉之爭於今（25）日晚間結果出爐，由前主席朱立倫衝破8萬票，領先其他候選人確定勝選，而爭取連任的現任主席江啟臣稍晚也承認敗選，宣布將率領一級主管總辭，力求9月底完成交接，並電賀當選人朱立倫。江啟臣發言人鄭照新也透過臉書曬出黨務主管大合照，直呼以國民黨為榮。

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這張江營合照中有中國國民黨現任主席江啟臣與其黨務主管，包含祕書長李乾龍、副秘書長柯志恩、革命實踐研究院院長羅智強、鄭照新、文化傳播委員會主任委員王育敏，還有台北市議員游淑慧等人。江啟臣宣布敗選後，鄭照新也透過臉書表示「何其榮幸，在國民黨與戰將一同奮鬥！以國民黨為榮！」，照片曝光吸引許多支持者鼓勵，就連市議員徐巧芯也在下方留言打氣「辛苦了！你很棒！」。

▲爭取連任的國民黨主席江啟臣宣布敗選。（圖／朱永強攝,2021.9.25）

針對自己爭取連任落空，江啟臣表示恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長三位夥伴，「是我們四人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐」。此外，他也宣布將率一級黨務主管進行總辭，並表示自己競爭黨主席，是為了延續罷免及公投全面反攻的任務，這比主席選舉更加重要。在黨主席選舉期間，也沒有一刻忽略公投的宣傳工作。

至於落選的下一步怎麼走，江啟臣說，我們都不會一輩子擔任黨主席，但一輩子都是國民黨的戰將，代表中國國民黨，回到基層與民意站在一起，為人民討公道，爭幸福。他明日就將回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案，與好兄弟顏寬恒一起擔任義工掃街，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。（編輯：楊智傑）