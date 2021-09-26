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老人翻出54年前存摺！急衝銀行結局爽炸：多領近1倍存款

▲中國大陸上海就有一名老人翻出54年前存摺，隨即前往銀行提領，最終還多拿了近一倍的存款。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲中國大陸上海就有一名老人翻出54年前存摺，隨即前往銀行提領，最終還多拿了近一倍的存款。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-26 11:00:17

許多人都會將賺來的辛苦錢放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其提領使用。對此，中國大陸上海有名老人翻出54年前的舊存摺，裡面甚至還存有4.18元人民幣（約新台幣17.97元），而他隨即前往銀行提領，最終還多拿了近一倍的存款。

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據《央視網》報導，中國大陸上海有名老人在家中意外翻出一本1967年的存摺，上頭寫著「中國人民銀行上海市分行」，此外他還發現裡面存有4.18元人民幣（約新台幣17.97元）的存款，隨即帶著存摺前往銀行提領。

報導指出，老人到達銀行後，立馬有2名專員協助他，因銀行相關規定，若為活期存摺，只要餘額「大於人民幣2元、低於人民幣10元」，並且帳戶於2年內沒有變動，該帳戶就會轉變成睡眠帳戶。

▲一位女網友無奈表示，自己多年下來好不容易存到180萬，卻意外被弟弟看到存摺，後續在家中就不斷被對方出言狂酸。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲老人翻出54年前的存摺。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
銀行表示，專員查詢了1971年至2000年間所有掛失帳戶，甚至於倉庫裡整整翻找了兩天，但並無發現老人持有的帳戶有辦理過掛失。銀行解釋，由上述原因，認定老人帳戶內的存款應還留於銀行，因此為其開啟綠色通道。

讓老人開心的是，他還拿到這些年來累積的利息，總共約3.37元人民幣（約新台幣14.49元），加上本金一共得到了7.55元人民幣（約新台幣32.46元），雖然金額不多，但他最終拿到原本存款近一倍的資金。（編輯：陳雅雲）

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